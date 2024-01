Il Messina attende l’Audace Cerignola, importante test che apre l’anno nuovo

La squadra biancoscudata riparte in campionato, il 7 gennaio in casa ore 14, contro la solida squadra pugliese. All'andata arrivò un pirotecnico pareggio

MESSINA – Il Messina di Giacomo Modica riabraccia Marco Rosafio, l’ex calciatore biancoscudato ritrova in riva allo Stretto allenatore e alcuni compagni, la speranza è che possa anche ritrovare gol e assist come nella sua ultima esperienza peloritana. La squadra si prepara all’esordio in campionato in questo 2024, avendo fatto un richiamo di preparazione atletica importante tra la fine del 2023 e l’inizio del nuovo anno, mentre il direttore sportivo Domenico Roma è alle prese con il mercato.

Chiuso Rosafio e in stand-by Pedicillo, aggregato in gruppo ma che ancora non ha firmato, le urgenze adesso sono il secondo portiere, atteso proprio in vista della sfida di domenica alle ore 14 contro l’Audace Cerignola, poi si dovrà provare a chiudere per il terzino sinistro La Vardera. Il Cosenza che ne detiene il cartellino sta temporaggiando per valutare le condizioni del recupero di Martino (operato dopo la rottura del tendine d’Achille) con mister Caserta che dovrebbe restare alla guida della panchina calabrese e aveva dato l’ok per il mancino classe 2002. Il Cosenza però, prima di lasciare andare La Vardera, vuole avere in casa l’alternativa. Una volta chiuso per il secondo portiere e il terzino sinistro bisognerà colmare il buco in difesa e quindi trovare un quarto centrale da aggiungere a Manetta, Pacciardi e Polito dopo le partenze di Ferrara e Darini. Solo dopo, ha lasciato intendere il ds Roma, si valuterà in base anche alle opportunità del mercato nuovi arrivi che a quel punto dovranno prevedere nuove uscite o cessioni visto che gli slot che si erano liberati saranno stati riempiti.

Nel Messina comunque c’è consapevolezza di aver lasciato alle spalle la crisi, il mese di dicembre ha visto la squadra non perdere mai e subire una sola rete. Il tecnico Giacomo Modica continua a martellare in allenamento sulle gambe e sulla testa dei calciatori, non vuole che si abbassi la tensione e la fame. Nella giornata di giovedì allenamento in famiglia a Santa Lucia del Mela, prima volta anche per Rosafio con i compagni. Assenti Buffa (terapie) e Lia (differenziato), i calciatori hanno provato alcune soluzioni tecniche in vista della gara di domenica.

L’avversario Audace Cerignola

L’Audace Cerignola è in ottava posizione nel girone C con 28 punti in classifica, tredici di questi sono arrivati fuori casa. Nelle ultime tre partite ha raccolto due vittorie e un pareggio, l’ultima sconfitta risale al 3 dicembre in casa contro il più quotato Picerno. Buon ruolino di marcia della squadra di mister Tisci che in trasferta ha perso una sola volta, ad ottobre contro l’Avellino, raccogliendo poi sempre punti (2 vittorie e 7 pareggi).

I precedenti tra Messina e Audace Cerignola

Il Messina contro l’Audace Cerignola in Serie C non ha mai vinto. Un punto è arrivato all’andata, nello spettacolare esordio in campionato: il Messina passa in vantaggio con la spettacolare conclusione di Tropea, nel mezzo Malcore la ribalta con una doppietta fino a quando i padroni di casa restano in inferiorità numerica e in pieno recupero Firenze su punizione segna la rete del due pari. L’Audace Cerignola invece nello scorso anno da neopromossa aveva battuto due volte i messinesi. Netto 3-0 in Puglia e poi vittoria di misura per 0-1 al Franco Scoglio grazie alla rete corsara di Ruggiero.

Prevendita Messina – Audace Cerignola

L’Acr Messina, in vista dell’incontro di domenica 7 Gennaio 2024, alle ore 14 contro l’Audace Cerignola, allo stadio Franco Scoglio, comunica che agli abbonati che non hanno ancora ritirato la tessera,verrà riservato un ingresso dedicato. E’ sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto ed esibire un documento di identità. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 12, dalle ore 12:30, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina.

Per quanto riguarda i soggetti diversamente abili, la società informa che l’accesso all’area stadio è consentito solo previa esposizione del contrassegno rilasciato delle autorità comunali. Le automobili, d’intesa con il Comune di Messina che si sta occupando della realizzazione degli stalli riservati ai diversamente abili, potranno posteggiare in prossimità dell’ingresso della Tribuna Centrale, in corrispondenza del perimetro sottostante lo svincolo autostradale, al fine di facilitare l’accesso allo stadio. Coloro i quali non sono in possesso del contrassegno, per inabilità temporanee, si comunica che la Misericordia effettuerà un servizio di trasporto con propri mezzi, dallo sbarramento fronte curva-Sud. In questo caso è necessario prenotare il trasporto inviando una mail a biglietteria@acr.messina.it (indicando nell’oggetto Trasporto Misericordia). Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it.

Prezzi e punti vendita

Curva Sud

• Biglietto intero ordinario € 15 (€ 13 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

• donne 8€, più diritti di prevendita

• Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

• Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

• Da 0-6 anni gratis

• Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

• Biglietto intero € 15 più i diritti di prevendita.

La prevendita per il settore ospiti si chiuderà sabato 6 Gennaio 2024 alle ore 19:00.

Punti vendita

• Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

• Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

• Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

• Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

• Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

• Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

• Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

