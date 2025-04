Il Messina chiude ritrovando la Juve Next Gen, due destini diversi nel girone di ritorno

Nel girone d'andata le due squadre lottavano per la salvezza, adesso i bianconeri vedono i playoff. Domenica sera ore 20 in programma al "Franco Scoglio" la 38ª giornata di campionato

MESSINA – Ultima fatica per il Messina, ultima in casa della stagione regolare, ultimi 90 minuti che potrebbero portare direttamente i biancoscudati al playout, disinteressandosi di quello che faranno Foggia e Casertana, vincendo. Sul cammino degli uomini di mister Antonio Gatto c’è però la Juventus Next Gen. Il destino ha voluto che all’andata le due formazioni lottassero per le ultime posizioni in classifica, con i bianconeri che vincendo a Biella all’andata, tra l’altro l’unico precedente tra le due formazioni, operarono il sorpasso proprio ai danni del Messina e non si guardarono più indietro.

L’avversario Juventus Next Gen

La formazione giovane della Juventus aveva iniziato allenata da Paolo Montero, dalla quindicesima in poi subentrò Massimo Brambilla. Con l’ex bandiera bianconera in panchina la Juve, escludendo le sfide con Taranto e Turris, aveva collezionato una vittoria, quattro pareggi e nove sconfitte. Già nella partita prima di quella con il Messina il nuovo tecnico aveva vinto a Caserta e dal suo arrivo in poi sono arrivate undici vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte.

Nelle ultime tre giornate la Juventus Next Gen ha ottenuto tre vittorie sempre segnando gol e con margine: 2-0 col Foggia, 4-1 col Crotone, 3-1 con la Cavese. Adesso arriverà la sfida in trasferta al “Franco Scoglio”. I bianconeri sono pari nella loro differenza reti, 43 i gol fatti e 43 quelli subiti. Mister Brambilla proprio nelle ultime giornate ha utilizzato la difesa a tre con due punte davanti.

La terna arbitrale

Ad arbitrare la sfida saranno Samuele Andreano di Prato, insieme a lui gli assistenti Emanuele Fumarulo di Barletta e Francesco Macchi di Gallarate, quarto ufficiale Liberato Maione di Ercolano. Un precedente con il Messina in trasferta a Caserta nel 2-0 del gennaio 2024 con la doppietta biancoscudata di Emmausso nella partita che rilanciò il Messina di Modica. Un precedente anche in serie D sempre in trasferta tra Acireale e Messina, vittoria degli acesi per 3 a 1 nella stagione 2019/2020. Non ha invece precedenti con la Juventus Next Gen.