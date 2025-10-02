 Il Messina e il Festival degli Aquiloni, presenti mister Romano e Trasciani

Simone Milioti

giovedì 02 Ottobre 2025 - 20:30

Appuntamento alle ore 15:30 durante l'inaugurazione dell'evento a Capo Peloro insieme a 300 bambini

MESSINA – Un vento di festa e di speranza soffia su Capo Peloro: è tempo di inaugurare il Festival degli Aquiloni, organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro. Per l’occasione, venerdì alle 15.30, insieme a 300 bambini ci saranno anche il mister dell’Acr Messina, Giuseppe Romano, e il difensore Daniele Trasciani, fresco di ritorno in maglia biancoscudata. I due tesserati della società faranno volare in alto gli aquiloni della Pace e della Bianco Scudata, lanciando un messaggio di pace e ottimismo per il futuro. Un gesto che unisce i più piccoli, la comunità e i colori della nostra squadra giallorossa.

Il gruppo al lavoro per l’Enna

La pioggia che ha colpito la città quest’oggi non ha risparmiato l’impianto di Camaro dove il gruppo si allenava in vista della gara esterna contro l’Enna di domenica. A piena disposizione finalmente Saverino e Clemente, che sono tornati ad allenarsi con la squadra e saranno disponibili per la prossima gara. Riposo precauzionale invece per Zucco, assente oggi al Marullo. Per un saluto alla squadra è passata anche la curatrice Di Renzo, prossima seduta domattina.

