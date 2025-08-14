Il Messina Futsal blinda la porta con l’arrivo di Daniele Dovara

L'estremo difensore di Giarre, classe 1999, è un lusso per la categoria. Cresciuto nella Meta Catania è stato nel giro della Nazionale

MESSINA – Colpo a sensazione del Messina Futsal, che schiererà Daniele Dovara a difesa dei propri pali nel campionato di serie A2 di calcio a 5. Il portiere giarrese (classe 1999) rappresenta un vero e proprio lusso per la categoria, come conferma la sua brillante carriera. Cresciuto nella Meta Catania, club campione d’Italia, ha esordito giovanissimo in serie A ed è entrato, alcune stagioni fa, nel giro della Nazionale. Ha maturato poi formative esperienze con il Città di Melilli in A2 Élite ed il Vitulano Drugstore Manfredonia in A.

Il presidente Fabrizio Caratozzolo ed il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto hanno colto al volo l’occasione proposta dal mercato, assicurandosi, così, le prestazioni di un giocatore di elevata qualità, maturo ed in grado di innalzare il tasso tecnico della squadra giallorossa. Il Messina Futsal ringrazia, infine, la Meta Catania Bricocity e la Penta Sport Consulting per la collaborazione fornita, che ha contribuito alla buona riuscita della trattativa.

Dovara: “Ho sentito grande fiducia”

“Ho accettato con piacere la proposta del Messina Futsal – dichiara Dovara – e sono felice di fare parte del progetto. Il presidente Caratozzolo, il ds Pinizzotto e l’intera dirigenza mi hanno fortemente voluto, facendomi sentire la loro grande fiducia. Ciò mi dà ulteriori stimoli per dare il massimo in ogni singolo allenamento. Mi aspetto una stagione ricca di soddisfazioni. La conferma di mister Fiorenza e l’ottimo mercato fatto dalla società rappresentano ottime premesse per un percorso importante. Logicamente sarà il campo, come sempre, a stabilire i valori individuali e del gruppo”.