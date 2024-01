Il Messina Futsal cade a Mascalucia, la vicecapolista si impone in casa

Il Mascalucia archivia la sfida già nel primo tempo, nella ripresa l'unica rete dei giallorossi segnata dall'argentino Lautaro Mendez

Weekend avaro di soddisfazioni per il Messina Futsal. Nella 3ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5, la squadra giallorossa è stata battuta in trasferta dalla vicecapolista Mascalucia C5 per 6-1, rete della bandiera di Lautaro Mendez. Ora il torneo osserverà un turno di pausa per riprendere sabato 10 febbraio. Non c’è soddisfazione neanche per l’Under19 che ha retto un tempo (0-0), al “PalaLaganà”, nel derby contro i coetanei del Barcellona Futsal, che hanno poi dilagato per 6 a 0 nella ripresa.

Mascalucia – Messina Futsal 6-1

Dopo l’inizio propositivo dei peloritani, gli etnei si dimostrano subito più efficaci in fase realizzativa, andando tre volte a bersaglio con Joao, Longo e Marletta. Sul 3 a 0, si susseguono le azioni pericolose su entrambi i fronti, ma il punteggio resta invariato fino all’intervallo.

In avvio di ripresa, la pressione degli ospiti si concretizza nel gol dell’argentino Lautaro Mendez, che riduce le distanze, ma il successivo 4 a 1 di Licandri vale da ipoteca sul successo dei padroni di casa. A questo punto, esce per infortunio il portiere Federico Venuto. Altre due reti dei locali, siglate da D’Arrigo e Joao, completano il tabellino dei marcatori, mentre gli orgogliosi tentativi di Nanni Piccolo e Antonino D’Angelo non sortiscono l’effetto sperato.

Risultati e classifica

14ª giornata serie A2: New Taranto-Bitonto 1-4; Mascalucia C5-Messina Futsal 6-1; Aquile Molfetta-Ecosistem Lamezia 2-4; Audace Monopoli-Gear Piazza Armerina 2-1; Dream Team Palo del Colle-Sammichele 3-2; Futsal Canicattì-Città di Palermo 12-5.

Classifica girone D: Futsal Canicattì 34; Mascalucia C5 e New Taranto 31; Bitonto 26; Sammichele e Ecosistem Lamezia 20; Audace Monopoli 17; Dream Team Palo del Colle e Messina Futsal 15; Gear Piazza Armerina 13; Aquile Molfetta 10; Città di Palermo 5.

Articoli correlati