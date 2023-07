Il Messina Futsal cerca la A2. Caratozzolo: "Continuare il progetto di crescita" - Tempostretto

La società ha comunicato di aver presentato la richiesta di ammissione al prossimo campionato di serie A2

MESSINA – Il Messina Futsal ha a lungo inseguito la promozione in Serie A2. Dopo una stagione intera, in cui ha tentato di terminare nei primi tre posti del girone in Serie B che avrebbero garantito la promozione diretta, è passata dal calice amaro dai playoff che l’hanno vista sconfitta. Ma il sogno A2 non si è mai affievolito e in questi giorni la società comunica di aver provveduto a tutti gli adempimenti relativi alla richiesta di ammissione al prossimo campionato di serie A2 di calcio a 5, tramite ripescaggio.

“Fino all’ultima giornata dello scorso torneo di B, siamo stati in piena corsa per la promozione diretta, recitando un ruolo da protagonisti per l’intera stagione. Terminati i playoff, – racconta il presidente del club peloritano Fabrizio Caratozzolo – abbiamo pensato di dare seguito al progetto di costante crescita del Messina Futsal, presentando domanda di ammissione all’A2. Lo consideriamo un segnale positivo per la città, meritevole di categorie di vertice in ambito sportivo, per i nostri partner, che hanno sempre creduto nella programmazione portata avanti negli ultimi anni, per tifosi ed appassionati e anche per noi stessi, dopo il grande impegno profuso dal punto di vista tecnico e, soprattutto, organizzativo-economico, in particolare con i lavori, quasi completati, nella palestra di Montepiselli.

Ora non resta che attendere la comunicazione della Divisione C5. “Continueremo, intanto, a muoverci sul mercato per formare un organico che possa ben comportarsi in A2, sperando che questa possibilità si concretizzi. Il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto è, come sempre, operativo e potremo ufficializzare presto importanti novità”.