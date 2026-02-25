Il Messina Futsal esagera con Marsala, è in finale di Coppa Italia

In finale trova il Mazara che ha superato Piazza Armerina, la vincente andrà alla final four nazionale

Il Messina Futsal è in finale di Coppa Italia di Serie A2, altro traguardo storico per il club dello Stretto e lo sport cittadino. La squadra giallorossa ha battuto (10-2) il Marsala 2012, qualificandosi, così, per l’ultimo atto del girone D della manifestazione Tricolore, che la vedrà impegnata, martedì 3 marzo, contro il Mazara 2020 con l’obiettivo di vincere per centrare l’accesso alla prestigiosa fase nazionale.

Messina Futsal – Marsala 10-2

Sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli e davanti ad una calorosa e festosa cornice di pubblico, il quintetto guidato in panchina da Giuseppe Fiorenza impone subito il proprio ritmo ai lilibetani, che presentavano diversi giovani in distinta, sbloccando il punteggio al 5’ grazie al gol dell’argentino Franco Flores, bravo nel finalizzare un’efficace e veloce azione corale. Il raddoppio porta la firma del connazionale Juan Cruz Caropi, autore di un pregevole spunto personale. Damiano Saccone cala il tris, poi il capitano Nanni Piccolo realizza il poker.

Nella ripresa, impinguano ulteriormente il bottino le reti di: Saccone tripletta, Piccolo, Cruz Caropi ed Amedeo Mandini, festeggiato da tutta la squadra. Ospiti anche loro due volte a bersaglio. Nell’altra semifinale in programma, il Mazara 2020 si è imposto in casa per 5-3 sulla Gear Piazza Armerina. La finale di nuovo a Messina al PalaLaganà, in programma la prossima settimana ma in attesa di conferma ufficiale.