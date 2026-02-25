Meteo, alta pressione e giornate primaverili ma da marzo arriverà un cambiamento

Le condizioni di stabilità e tempo prevalentemente soleggiato persisteranno anche nel fine settimana

Dopo settimane di continue perturbazioni atlantiche e venti di burrasca l’alta pressione delle Azzorre si è diretta verso l’area del Mediterraneo, stabilizzando la colonna d’aria, e regalando delle giornate di tempo stabile e soleggiato, con il ritorno del grecale orografico lungo lo Stretto di Messina. Questa meritata pausa anticiclonica sarà lunga, tanto da persistere fino ai primi giorni di marzo.

L’anticiclone inoltre sta portando aria molto mite, dalle medie latitudini oceaniche, che oltre a garantire una certa serenità del cielo, sta favorendo un aumento dei valori massimi, pronti a spingersi in pieno giorno oltre i +18°C +19°C. Ma durante le ore serali, il cielo poco nuvoloso e l’aria secca, permetteranno una più rapida dispersione del calore, provocando una diminuzione delle temperature.

Fino a venerdì 27 febbraio ci attenderanno giornate dominate dai cieli sereni o poco nuvolosi, con clima prevalentemente soleggiato e qualche modesto addensamento di passaggio. In serata un po’ di nuvolosità bassa per infiltrazioni di aria umida si potrà addossare lungo le coste tirreniche della provincia e sui Peloritani. Il clima si presenterà tutto sommato mite di giorno, un po’ freddo nelle ore notturne, con massime che raggiungeranno i +16°C +17°C di giorno e minime notturne a cavallo dei +12°C +11°C. La ventilazione spirerà debole dai quadranti settentrionali mentre i mari si renderanno poco mossi, con bonacce in mare aperto.

Con la persistenza dell’alta pressione sui mari del sud Italia e sulla Sicilia le condizioni di stabilità e tempo prevalentemente soleggiato persisteranno anche nel fine settimana, caratterizzato da una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima prevalentemente soleggiato. Un progressivo incremento della nuvolosità medio-alta è atteso dal pomeriggio di domenica, per l’arrivo di aria decisamente più umida in quota. Il maggior soleggiamento, durante le ore diurne, inoltre agevolerà un ulteriore incremento delle temperature massime, con picchi di +17°C +18°C in città, mentre le minime notturne non andranno oltre i +12°C +13°C. I venti si manterranno piuttosto deboli, a regime di brezza lungo le coste, con una prevalente componente da Nord lungo lo Stretto di Messina, anche se nel weekend ruoteranno dai quadranti meridionali. I mari si presenteranno tutti quasi calmi o al più poco mossi.

Ancora parecchie incertezze permangono per le tendenze a medio e lungo termine, specialmente ora che in Europa si assisterà ad un cambio di circolazione, improntata verso un aumento degli scambi di calore fra il tropico e il Polo. Scambi di calore, distribuiti lungo i meridiani, che se da un lato si assoceranno alla risalita di aria calda verso le alte latitudini, dall’altro favoriranno una discesa di aria piuttosto fredda dalle latitudini polari verso l’Europa e il mar Mediterraneo, rendendo particolarmente dinamica la circolazione atmosferica nel mese di marzo.