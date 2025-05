Il Messina Futsal la ribalta in casa e si salva, coach Fiorenza: “Tutto meraviglioso”

I giallorossi dopo essere andati in svantaggio segnano quattro reti alla Sporting Hornets Roma, l'ultimo col capitano Piccolo a 40" dai rigori, e mantengono la serie A2

MESSINA – Un PalaLaganà pieno come non mai ha assistito ad un vero e proprio miracolo sportivo. Nel ritorno del playout tra Messina Futsal e Sporting Hornets Roma i giallorossi siciliani erano chiamati a ribaltare il 4-2 subito all’andata la settimana scorsa, a partita in corso le reti da recuperare erano diventate addirittura tre, ma alla fine lo score è stato di 4-1 per il Messina Futsal, doppietta di Adamo, gol di D’Angelo e del capitano Piccolo, che ha così festeggiato la salvezza e la permanenza in Serie A2 di calcio a 5 maschile.

La partita era iniziata male per i locali che perdendo palla subivano la rete di Stoccata. Perdevano il portiere Arcuri, espulso, e non affondavano nei minuti giocati in inferiorità numerica. Colucci subentrava tra i pali praticamente blindando la porta e gli attaccanti iniziavano a costruire. Tanta grinta e agonismo in campo per i peloritani che ringhiavano sulle caviglia degli ospiti, una squadra tutto sommato giovane, giocando però i minuti finali con la spada di Damocle del quinto fallo di squadra e personalmente molti di loro con i cartellini gialli già mostrati.

Alla fine sorretti da uno strepitoso pubblico, con gente in piedi o addirittura seduta a terra nelle primissime file ad assistere al match, è arrivato il risultato sperato a pochi secondi dalla fine che ha ribaltato completamente la gara di andata e permesso ai giallorossi di poter ripartire in serie A2. Grande merito di questa salvezza va dato a mister Giuseppe Fiorenza, arrivato a stagione in corso e che ha prima ottenuto il piazzamento per i playout e poi portato a casa la doppia sfida.

Le dichiarazioni post gara

Proprio l’allenatore del Messina Futsal, Giuseppe Fiorenza, ha così dichiarato al termine del match: “Siamo riusciti a compattarci da febbraio, i ragazzi sono stati meravigliosi e a loro avevo detto di crederci fino all’ultimo ed oggi è stato meraviglioso, anche per il pubblico che ci ha dato grandissimo supporto. Siamo stati maturi, bravi e responsabili giocando quasi metà primo tempo e gli ultimi minuti del secondo con cinque falli. Il riassunto della nostra stagione è stato stringere i denti e crederci fino all’ultimo con la rete arrivata nei secondi finali, è sono contento se un pizzico è anche merito mio”.

Migliore in campo il portiere Manuel Colucci subentrato a partita in corso e che ha compiuto interventi decisivi: “Lo sapevamo e ce l’eravamo detto che non dovevamo mollare mai qualunque cosa sarebbe successa perché la partita poteva girare dalla nostra parte. Ci sono state mille difficoltà da inizio anno e abbiamo portato a casa questa salvezza meritatissima. Loro erano una squadra forte che rispettavamo, ma noi c’eravamo su ogni pallone a combattere ed è stato troppo bello vincere davanti ai nostri tifosi che ci hanno spinto dal primo all’ultimo secondo”.

Messina Futsal – Sporting Hornets Roma 4-1

Iniziano meglio gli ospiti che vanno in vantaggio dopo poco più di un minuto con Stoccada, su una palla persa l’attaccante romano si allarga e poi incrocia col mancino. La risposta dei locali arriva con Piccolo, che conclude a lato, e D’Angelo che mette in mezzo creando qualche grattacapo a Mazzaglia, portiere ospite, che qualche minuto dopo compie un miracolo su Adamo. All’8′ potrebbe cambiare la partita, Arcuri la tocca di mano fuori dall’area, rosso e Messina Futsal per due minuti in inferiorità numerica. Gli uomini di coach Fiorenza però si difendono strenuamente e vanno vicinissimi al pareggio, tornati in parità numerica, con Piccolo che sotto porta si divora l’uno a uno al 10′.

Due minuti dopo grande giocata di Adamo che spalle alla porta si gira, fa secco il suo marcatore insacca per il pareggio che arriva, il Messina Futsal ha le migliori occasioni in questa fase ma a volte l’imprecisione e a volte Mazzaglia gli impediscono di andare in vantaggio. Fino a quando a meno di due minuti dalla prima sirena altra magia di Adamo che riceve al limite dell’area e quasi in caduta conclude col mancino portando avanti i suoi, quando mancano 31″ alla fine del primo tempo Sanz recupera palla, scambia con D’Angelo e fa fuori l’unico difensore rimasto, i due se la passano ancora anche davanti a Mazzaglia superato dal pallonetto di Sanz con D’Angelo che la appoggia di petto nella porta ormai sguarnita. Esplode il pubblico locale, in quel momento sarebbero rigori.

Nei secondi venti minuti la partita resta praticamente bloccata ma è soprattutto merito di Colucci, subentrato ad Arcuri tra i pali del Messina Futsal. Il portiere di casa in più occasioni tiene a galla i suoi con le parate su Vicalvi al 5′, Pochesci al 10′ e una doppia parata consecutiva Giuliani e Rini entrati negli ultimi dieci minuti di gioco; tocca anche a Piccolo immolarsi quasi sulla linea al 14′ dopo uno schema su punizione dei laziali. Da parte sua la formazione di coach Fiorenza che gioca molta aggressiva, con quasi tutti i giocatori ammoniti e come nel primo tempo negli ultimi minuti con cinque falli commessi, alza i ritmi nei minuti finali. Ci prova prima Puglisi al 15′ prova da lontanissimo ma Mazzaglia manda in angolo, segue la conclusione di Piccolo parata in due tempi qualche minuto dopo. Entrati nell’ultimo minuto sembra si vada ai rigori, ma su una palla persa Sanz apre di prima per Piccolo che si porta vicino all’area e trafigge, quando mancano 27 secondi alla fine, Mazzaglia per il 4-1 che salverebbe i giallorossi. Time out immediato per gli ospiti che rientrano col quinto di movimento ma non arriveranno mai al tiro facendo partire la festa peloritana.

