Il Messina Futsal nulla può contro la capolista Canicattì

MESSINA – Prosegue il momento non positivo per il Messina Futsal. L’Atletico Canicattì, capolista del girone D, non fa sconti ai giallorossi che ancora in emergenza cedono in casa al PalaLaganà per 6-2. Quando mancano due giornate al termine della stagione regolare la squadra cara al presidente Caratozzolo resta in terzultima posizione, l’unica che vale i playout, a 17 punti con il Piazza Armerina avanti di quattro lunghezze.

La partita valida come 20ª giornata di campionato è stata indirizzata sin dai primi minuti con gli ospiti che hanno chiuso avanti 4-0 dopo il primo tempo. Nella ripresa la reazione, sfruttando anche il portiere di movimento che ha fruttato una delle due reti nella riprese per i locali, ma con altrettante per il Canicattì.

Nella prossima giornata trasferta per i giallorossi sul campo del New Taranto, a sua volta capolista è infatti appaiato a quota 44 punti col Canicattì, anche i pugliesi, che all’andata si imposero 14-3, non faranno sconti nella partita che però sarà giocata dopo Pasqua il 6 aprile.

Messina Futsal – Atletico Canicattì 2-6

Fase di studio all’inizio del match che viene sbloccato da Toledo, Messina avrebbe un’occasione per pareggiarla con Lautaro che spreca, ma al tempo stesso anche Marino per il Canicattì centra un palo. Gli ospiti raddoppiano su rinvio del portiere, Piovesan anticipa l’uscita dell’estremo difensore giallorosso e di fatto allunga la traiettoria di testa, passa poco e Colore finalizza una bella triangolazione dei suoi e fa 0-3. Altro palo, stavolta per i padroni di casa, con Marcio Garcia che aveva provato la botta, anche sfortunato l’argentiino perché la sfera dopo il palo impatta sul corpo del portiere e poi resta nelle sue disponibilità. A chiudere il primo tempo anche la quarta rete di Caltabiano.

A inizio ripresa il gioco resta in equilibrio per diversi minuti, poi il Messina Futsal prova col quinto di movimento ma, rubando palla in ripartenza, Toledo fa 0-5. Resta tutto invariato fino a quando mancano tre minuti alla fine e si sbloccano i locali, una bella azione corale con Consolo che la conclude per l’1-5, un minuto dopo sfruttando appieno il quinto di movimento arriva il 2-5 di D’Angelo. Ma nel finale i giallorossi sbagliano la potenziale terza rete della loro partita con Puglisi e subiscono a seguire la rete di Urso, che con una magia da fuori area e sotto la traversa da 2-6 finale.