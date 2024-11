Il Messina Futsal ospita la capolista Canicattì

Big match al PalaLaganà per la quinta giornata di Serie A2 di calcio a 5, si gioca sabato alle ore 15

MESSINA – Il Messina Futsal è pronto ad ospitare la capolista Futsal Canicattì. La partita, valida per la 5ª giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5, si giocherà domani (sabato 9 novembre, ndr) sul parquet del “PalaLaganà” con inizio alle ore 15. Elevato il livello di difficoltà per i giallorossi, che si troveranno di fronte un avversario di qualità ed esperienza, come confermano le parole del capitano Nanni Piccolo: “Incontreremo una squadra tosta, con tanti nomi che sono sempre stati in categorie superiori, costruita per puntare in alto e fare il salto di categoria. Noi ci siamo allenati bene in settimana con ritmo ed intensità e cercheremo di disputare una partita attenta, cercando di sbagliare poco e di essere concreti per finalizzare al massimo le occasioni che avremo”.

Il tecnico Salvatore Battiato dovrebbe poter disporre anche dei centrali Giuseppe Puglisi e Andrea Cucinotta, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Arbitreranno il match i signori Mirko Cino e Michele Corrado Schillaci, entrambi della sezione di Enna (cronometrista Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta).

La formazione giovanile Under 19 sarà impegnata, dopo due vittorie di fila, domenica 10 dal derby in casa dell’ambizioso Barcellona Futsal. L’incontro del “PalAlberti” comincerà alle ore 11 e rappresenterà un probante test di verifica per i ragazzi allenati da Salvatore D’Urso.

Partite 5ª giornata serie A2: Audace Monopoli-Castellana C5; Canosa C5-Città di Acri; Gear Piazza Armerina-Ecosistem Lamezia; Messina Futsal-Futsal Canicattì; Sammichele-Futsal Mazara; Soverato-Bitonto.

Classifica girone D: Futsal Canicattì 10; Futsal Bitonto 9; Ecosistem Lamezia e Soverato 7; Messina Futsal e Sammichele 6; Audace Monopoli 5; Gear Piazza Armerina, Futsal Mazara e Città di Acri 4; Canosa e Castellana C5 3.