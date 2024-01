Il Messina Futsal prova ad iniziare col botto il girone di ritorno

Serie A2 - La formazione messinese impegnata in trasferta ospite del Dream Team Palo del Colle

MESSINA – Seconda trasferta pugliese di fila per il Messina Futsal, che affronterà domani, sul gommato del polivalente “Lorusso” di Binetto, il Dream Team Palo del Colle, gara valevole per la 1^ giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5.

La sfida ha un’importante valenza, poiché opporrà squadre in corsa per la salvezza diretta, con i giallorossi che hanno completato il “giro di boa” a quota 11 punti, due in più dei baresi. Il tecnico Salvatore Battiato avrà a disposizione gli stessi uomini che hanno pareggiato a Molfetta, poiché sono ancora indisponibili Nanni Piccolo e Andrea Consolo. All’andata, la compagine dello Stretto si impose per 5 a 4 in rimonta al termine di una partita intensa e ricca di emozioni fino alla sirena, che entusiasmò gli appassionati peloritani. Arbitreranno l’incontro, che inizierà alle ore 16.00, i signori Marco Terzini di Pescara e Umberto Mancaniello di Nola (cronometrista Cristoforo Corsini di Taranto).

Under 19: torna in campo la formazione giovanile

Ritorneranno in campo domenica 14 i ragazzi dell’Under 19 che, dopo la lunga pausa del torneo nazionale di categoria, se la vedranno, al “PalaLaganà” (ore 11.00), con i coetanei del Palermo C5.



Programma della 12a giornata e classifica

Programma 12^ giornata serie A2 (girone D): New Taranto-Sammichele; Dream Team Palo del

Colle-Messina Futsal; Aquile Molfetta-Gear Piazza Armerina; Audace Monopoli-Mascalucia C5;

Città di Palermo-Bitonto; Futsal Canicattì-Ecosistem Lamezia

Classifica: New Taranto 29; Futsal Canicattì 28; Mascalucia C5 22; Sammichele 18; Bitonto 17;

Ecosistem Lamezia 16; Gear Piazza Armerina e Audace Monopoli 13; Messina Futsal 11; Dream

Team Palo del Colle 9; Aquile Molfetta 6; Città di Palermo 5.

