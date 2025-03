Il Messina Futsal rimonta e torna con un punto da Canosa

L'ex Palmieri porta avanti i pugliesi, Adamo la pareggia nella ripresa. Vittoria dell'Under19 in casa contro Piazza Armerina

Il Messina Futsal è tornato a casa con un prezioso punto dalla trasferta in Puglia, dove ha pareggiato 1 a 1 contro il Canosa A5 nell’8ª giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. È rimasto ai giallorossi, però, il rammarico per le tante occasioni non finalizzate.

In avvio di partita, sfiorano il vantaggio Samuele Di Conto, Antonino D’Angelo e Nanni Piccolo. Sull’altro fronte, colpisce, invece, l’ex di turno Everton Palmieri, che sigla l’1 a 0 con il quale si va all’intervallo. Copione similare nella ripresa con la sostanziale differenza che Antonio Adamo riesce a segnare, su assist di Piccolo. Nel finale, qualche sussulto da entrambe le parti, ma il risultato non cambia più. In graduatoria, la squadra peloritana ha agguantato il Sammichele a quota 13. La dirigenza del Messina Futsal ringrazia, infine, il Canosa A5 per la calorosa e sportiva accoglienza ricevuta.

Giovanile. L’Under 19 ha rispettato i pronostici nel match contro la Gear Piazza Armerina, imponendosi per 7-2 sul parquet del “PalaLaganà” grazie alle reti di: Mangraviti, autore di una doppietta, Mandini, Giorgianni, Lo Presti, Milano e Cucinotta.

Risultati 19ª giornata serie A2: Futsal Mazara-Bitonto 4-4; Sammichele-Castellana C5 2-7; Gear Piazza Armerina-Città di Acri 3-2; Audace Monopoli-Ecosistem Lamezia 4-3; Canosa A5-Messina Futsal 1-1; Soverato-Futsal Canicattì 6-1.

Classifica girone D: Soverato 44; Bitonto 42; Futsal Canicattì 39; Audace Monopoli 36; Gear Piazza Armerina 27; Ecosistem Lamezia 24; Canosa A5 23; Futsal Mazara e Castellana C5 22; Città di Acri 18; Messina Futsal e Sammichele 13.

