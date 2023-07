Il Messina Futsal saluta il capitano Fiumara e Costanzo - Tempostretto

In attesa di conoscere l'esito della domanda di ripescaggio in Serie A2 il Messina Futsal annuncia movimenti in uscita

MESSINA – Il Messina Futsal ha ottenuto il via libera da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società Dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) per la domanda di ammissione al campionato di serie A2 di calcio a 5. L’istruttoria, inviata telematicamente alla Figc, ha ricevuto esito positivo. La Divisione C5 comunicherà, nei prossimi giorni, l’inclusione o meno negli organici della prestigiosa categoria nazionale.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, il club giallorosso è operativo nella composizione dell’organico che rappresenterà la città dello Stretto nella stagione agonistica 2023/24 e presto ufficializzerà i primi arrivi. Si sono separate, intanto, le strade tra il Messina Futsal, il portiere-capitano Simone Fiumara (nell’immagine in evidenza) ed il pivot Benny Costanzo, giocatori e uomini che nella loro lunga militanza, durata rispettivamente 8 e 5 anni, hanno contribuito a scrivere pagine indimenticabili della storia sportiva della squadra.

Il presidente Fabrizio Caratozzolo e l’intera dirigenza “ringraziano pubblicamente Simone e Benny per quanto dato, per le doti tecniche e umane dimostrate, per l’attaccamento alla maglia e augurano ad entrambi le migliori fortune nel proseguimento della carriera, confermando stima, apprezzamento e, soprattutto, affetto”.

