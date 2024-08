Il Messina Futsal sceglie Pecoraro per difendere i pali

Il classe 2002 arriva in prestito. La stagione inizierà il 21 settembre con la sfida casalinga in Coppa

MESSINA – Importante novità tra i pali del Messina Futsal, che si è assicurato le parate di Marco Pecoraro. Il portiere (classe 2002) è passato al club dello Stretto con la formula del prestito. Cresciuto nell’Asd Velletri C5, con la cui maglia ha debuttato giovanissimo in serie B, guadagnandosi la convocazione nella nazionale azzurra Under 19, ha proseguito poi la carriera con il Velletri Technology, società nata dalla fusione con l’Asd Spqv Velletri, vincendo il campionato di B. Ora sta per cominciare la sua avventura in giallorosso.

“Sono contento del passaggio al Messina Futsal in A2 – dichiara Pecoraro – Vivrò sicuramente un’esperienza formativa sia sotto il punto di vista sportivo che umano. Punteremo a migliorare la stagione passata per ambire alle zone alte della classifica e daremo tutti il massimo per centrare questi obiettivi e perché no superarli”. Che idea ti sei fatto del torneo? “Ho visto la composizione del girone e non è semplice. Molte formazioni hanno fatto innesti di livello, ma non siamo da meno e sono certo che diremo la nostra fino in fondo”.

In Coppa Divisione il primo impegno

Il match Messina Futsal – Polisportiva Futura di Coppa Divisione darà il via ufficiale all’annata agonistica 2024/25 dei peloritani. La partita è in calendario sabato 21 settembre al “PalaLaganà”, la prima di campionato programmata il prossimo 12 ottobre. Alla competizione sono iscritte tutte le squadre dei campionati nazionali maschili ed è riservata agli Under 23.

Apertura con 88 abbinamenti in gara unica. Dalla successiva fase a gironi usciranno le 32 qualificate ai sedicesimi. Gli ottavi ridurranno ulteriormente il lotto delle pretendenti, i quarti, in programma a febbraio, definiranno i nomi di coloro che si giocheranno il titolo nella kermesse del 18 e 19 aprile 2025. Lunedì 26 agosto prenderà, infine, il via la preparazione estiva della compagine allenata da Salvatore Battiato.

