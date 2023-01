Il Messina Futsal torna in campo in campionato, trasferta a Mascalucia - Tempostretto

Dopo il Palermo in Coppa altro big match per i giallorossi che dovranno difendere il primo posto in classifica

MESSINA – Importante trasferta per il Messina Futsal, che affronterà domani (sabato 28 gennaio, ndr) il Mascalucia C5 nella 3ª giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5. Si tratta di una vera e propria sfida al vertice, poiché Consolo e compagni sono primi con 27 punti all’attivo, assieme a Ecosistem Lamezia e Città di Palermo, gli etnei quarti ad una sola lunghezza di distanza dal trio di vetta.

Peloritani e catanesi hanno già osservato un turno di riposo dopo il “giro di boa” e disputato, quindi, una gara in meno rispetto alle altre due rivali dirette. Messina Futsal e Mascalucia C5 sono state impegnate, inoltre, in questa settimana nelle semifinali di Coppa Italia, venendo eliminati rispettivamente da Città di Palermo e Ecosistem Lamezia al termine di partite combattute ed equilibrate.

Il tecnico giallorosso Salvatore Battiato dovrà fare a meno dello squalificato pivot Benny Costanzo. All’andata, il Mascalucia C5 si impose al “PalaMili” con il punteggio di 5-4. Arbitreranno il match, che inizierà, sul campo del “Pala Wagner”, alle ore 16, i signori Massimiliano Rasia di Bassano del Grappa e Giuseppe Prazzoli di Treviso (cronometrista Carmelo Caruso di Acireale).

16ª giornata Serie B

Arcobaleno Ispica-Città di Acri;

Real Termini-Città di Palermo;

Ecosistem Lamezia-Mirto;

Mascalucia C5-Messina Futsal;

Monreale-Drago Acireale.

Riposano: Villaurea e Casali del Manco.

Classifica girone H

Messina Futsal, Città di Palermo e Ecosistem Lamezia 27;

Mascalucia C5 26;

Casali del Manco 21;

Villaurea 17;

Drago Acireale 16;

Mirto 15;

Città di Acri 14;

Monreale 11;

Arcobaleno Ispica 8;

Real Termini 7.