Il Messina ha esonerato mister Simone Banchieri

Il tecnico non sarebbe stato in panchina contro il Foggia perché squalificato, al suo posto il vice Antonio Gatto

MESSINA – “Acr Messina comunica di avere sollevato Simone Banchieri dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione è stata assunta in vista degli ultimi due decisivi match del Messina in chiave play-out. Il club ringrazia Banchieri e il suo staff per il lavoro svolto con dedizione, in questi mesi, e augura loro il meglio da un punto di vista professionale. La panchina del Messina viene affidata al vice allenatore, Antonio Gatto”.

I numeri di Banchieri

L’allenatore piemontese era arrivato qui lasciando un contratto ancora in essere con la Vis Pesaro, anche se era esonerato, che gli faceva percepire dei soldi. Le difficoltà societarie ci sono state fin da qualche settimana ma lui si è comportato da frontman della squadra mettendoci sempre la faccia. Lato classifica comunque 13 punti in dodici partite, la media di 1,08. Frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Quattordici le reti segnate e quindici quelle subite.

I fedelissimi del tecnico piemontese

Tra i calciatori più utilizzati nel sue 4-3-2-1, utilizzato più volte del 4-3-1-2, Vincenzo Garofalo e Marco Crimi con undici presenze da titolari e oltre mille minuti. Seguono Gelli, Krapiks e Dumbravanu come minutaggio, praticamente la difesa rinnovata del Messina. Gyamfi, Luciani, Petrucci, Buchel, Tordini e Marino completano l'”undici” del mister. Tra i meno utilizzati con sole tre presenze da titolari troviamo Vicario, De Sena e Costantino. Fanno eccezione Dell’Aquila e Ingrosso, infortunati per lungo tempo, e Meli che ha giocato praticamente solo quando Krapikas era squalificato. Utilizzati poco anche Chiarella infortunato e mai titolare, Anzelmo subentrato in due finali di partita e Frisenna, subentrato nella prima partita di Banchieri prima di trasferirsi a Catania.

