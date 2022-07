Il Messina in ritiro a Cascia ritrova l'entusiasmo di Matese: "Grande voglia di mettermi in gioco" - Tempostretto

Il classe 2001 ha saltato quasi interamente la passata stagione per infortunio: "Indossare questa maglia gloriosa è un orgoglio"

CASCIA – L’Acr Messina prosegue la preparazione in quel di Cascia e i tifosi attendono le prossime mosse della dirigenza. Di fatto l’operazione di acquisto di Angileri, già in biancoscudato lo scorso anno (ma in prestito) è stata l’unica finora ufficializzata dal club. La squadra, però, ha ritrovato un elemento chiave, la scommessa Mattia Matese. Il classe 2001 aveva iniziato discretamente, molto considerato dall’ex tecnico Sarà Sullo, prima del grave infortunio che gli ha fatto saltare praticamente l’intera stagione.

Matese: “Ho voglia di rimettermi in gioco”

Matese è come fosse un nuovo acquisto e lui si approccia alla nuova stagione con lo stesso entusiasmo. “Ho grande voglia di rimettermi in gioco dopo il grave infortunio dell’anno scorso – ha raccontato sulle pagine social del club – che non mi ha fatto vivere da protagonista in campo, anche se ero vicino ai miei compagni. Spero di contribuire in maniera diretta nella prossima stagione, dando sempre il massimo, senza avere rimorsi, questo credo sia fondamentale. I risultati verranno, ma intanto, l’impegno deve essere garantito. Vestire questa maglia gloria è un grande orgoglio, lottando per un pubblico che ha visto la serie A e riempiva il Celeste. Spero, con questo gruppo, di fare ritornare tanta gente allo stadio per seguirci, divertirsi e gioire insieme a noi”.