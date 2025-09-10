 Il Messina ingaggia l'attaccante under Giuseppe Elia

Undicesimo under tesserato, l'esterno offensivo vanta una trentina di presenze in Serie D. Per mister Romano una rosa ora di 28 calciatori età media 26,1 anni

MESSINA – Con Giuseppe Elia salgono a 28 i calciatori tesserati con l’Acr Messina. Elia è un esterno offensivo classe 2005, quindi under e utile proprio per dare un’alternativa in più a mister Romano che deve confrontarsi anche con il regolamento. Nato a Catanzaro il 10 giugno 2005, ha militato nelle giovanili di Catanzaro e Crotone e indossato le maglie di Gioiese, Paternó e Terracina. Schierato spesso come ala sinistra ha già racconto una trentina di presenze in Serie D trovando già la sua prima rete quando nella stagione 2023/2024 vestiva la maglia della Gioiese.

Il Messina quindi al momento ha undici under tesserati. Elia, come spiegava il direttore sportivo Martello, andrà a comporre la coppia con Alessio Aprile anche lui 2005, l’unico in rosa. Sono invece di più i 2006, al momento in rosa sono sei a cui si aggiungono tre 2007. La squadra a disposizione di mister Romano ha un’età media di 26,1 anni.

L’attenzione ai giovani, di quello che potrebbe essere il nuovo corso della società, si evidenzia anche dai diversi raduni che continuano a susseguirsi per riorganizzare il settore giovanile. Nei giorni scorsi infatti, sia al Marullo che presso i campetti Aurora, si sono tenuti raduni in cui sono stati invitati Allievi (anni di nascita 2009/2010), Giovanissimi (2011/2012) e Juniores (2006/2007/2008), responsabile Giovanni Cirino (per info 3287065332).

