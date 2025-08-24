Il Messina ne prende cinque, eliminato in Coppa Italia dalla Vigor Lamezia

Con sette under in campo e in inferiorità numerica dal 16' del primo tempo la formazione biancoscudata messa su in pochi giorni ne esce anche bene

LAMEZIA TERME – Al “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme si sapeva che sarebbe stata una partita senza storia. Il Messina, che solo da pochi giorni è tornato a mettere mano al ramo sportivo, si è presentato con un gruppo formato in fretta e furia e agli ordini di Giovanni Cirino come tecnico. Di fronte la Vigor Lamezia che anche se non è una corazzata del girone I di Serie D ha vissuto certamente un’estate più all’insegna della normalità. Il risultato del campo è stato un netto 5-0, con il Messina che tra l’altro ha iniziato la partita con sette under in campo e dopo pochi minuti è rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione di Di Cristina.

L’eliminazione dalla Coppa Italia non è una notizia visto che in tanti pensavano che la squadra non si sarebbe neanche presentata, ma quello che potrebbe essere il nuovo corso ha voluto onorare l’impegno senza l’allenatore in pectore, Imbimbo, che arriverà in riva allo Stretto lunedì e con un gruppo che sarà certamente rivoluzionato con l’arrivo di calciatori over e di altri under. La data in cui arrivare più pronti è il 7 settembre per l’esordio in campionato al Franco Scoglio. Lì il Messina ripartirà da un pesantissimo -14 che dovrebbe nelle prossime settimane aumentare.

In una situazione certamente complicata va dato merito ai 18 in distinta di essersi messi in gioco per la biancoscudata in una condizione certamente non favorevole e andando incontro ad un destino più che segnato. Al tempo stesso vanno onorati quella quindicina circa di tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta. Bisognerà ripartire dalla fede incrollabile di quei sostenitori e dalla voglia di sacrificio, in questo caso di suicidio sportivo, mostrata dai ragazzi in campo a Lamezia Terme per ritrovare si spera al più presto un grande Messina che sappia quantomeno emozionare.

Vigor Lamezia – Acr Messina 5-0

Partita che inizia in salita per il Messina costretto in dieci uomini dopo il primo quarto d’ora di gioco, espulso Di Cristina che lascia i compagni in inferiorità numerica. In campo ovviamente la disparità è evidente con i padroni di casa che costruiscono tanto e si sbloccano al 21′ con La Vecchia, segue prima della mezz’ora il raddoppio su situazione da fermo di Tandara. A distanza di cinque minuti arriva anche il tris con la doppietta di Tandara e poi il poker di Sanzone al 38′. La prima frazione si chiude col punteggio di 4-0 per i calabresi. Passano indenni i primi sette minuti della ripresa, poi la Vigor Lamezia va ancora a segno, stavolta ci pensa Mascari su rigore che trafigge Paduano dagli undici metri. Nel resto del tempo i calabresi tirano i remi in barca e non affondano più, comunque forniscono buone prove i due over Paduano, nonostante le reti subite, e l’attaccante palermitano Azzara.

Tabellino

Vigor Lamezia: Verdosci, Amendola, Sanzone, Montebugnoli, Colella, Staiano, Marcellino, La Vecchia, Guerrisi, Mascari, Tandara.

Allenatore: Antonio Foglia Manzillo.

A disposizione: Iannì, Stella, Del Pin, Lanciano, Sardo, Curcio, Di Pardo, Malara, Placido, Chirico, Spanò.

Acr Messina: Paduano, Isaja, Cavalli, Milazzo, Carbone, Di Cristina, Casazza, Inzerillo, Runci, Billetta, Azzara.

Allenatore: Giovanni Cirino.

A disposizione: Galesi, Mazzone, Di Fronzo, Marretta, D’Amico, Cirino, Paciotti.

Arbitro: Antonello Lupo di Venosa.

Assistenti: Alessandro Laurieri di Matera & Francesco DI Leo di Policoro.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook Acr Messina

