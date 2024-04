Il Messina ospita il Potenza per archiviare il discorso salvezza

Ultima della stagione davanti al proprio pubblico, per la matematica basta un punto

MESSINA – Vigilia per il Messina di mister Giacomo Modica: domani sera si gioca la 37ª giornata del girone C e ultima partita casalinga della stagione regolare davanti al proprio pubblica. L’avversario Potenza viene da un momento complicato e i biancoscudati vorranno approfittarne per chiudere matematicamente il discorso salvezza. Se il Messina dovesse vincere o al più pareggiare sarebbe certo di mantenere la categoria, anche in caso di sconfitta però e concomitante non vittoria del Monopoli in quel di Crotone la squadra del presidente Sciotto avrebbe centrato l’obiettivo stagionale con una giornata d’anticipo.

Tra i calciatori peloritani come detto non saranno disponibili Lino Ortisi, operato e stagione finita per lui, e gli squalificati Lia e Frisenna. La squadra ha svolto i consueti allenamenti tra il Marullo di Bisconte e la partitella al San Filippo. Nella giornata odierna la rifinitura sul sintetico e intorno all’ora di pranzo mister Modica parlerà alla stampa.

L’avversario in crisi

Il Potenza è dietro il Messina in classifica a 41 punti, tre lunghezze dietro i biancoscudati. I lucani al momento sarebbero salvi vista la posizione in classifica ma non vogliono rischiare a loro volta di complicare il loro cammino e quindi proveranno a venire fuori da un periodo negativo. Nelle ultime quattro partite è arrivato un solo punto, l’ultima vittoria è datata 18 marzo, 1-0 contro il Picerno in casa.

Lontano dalle mura amiche la formazione che domani verrà in visita al Franco Scoglio non vince dalla trasferta di Brindisi del 7 gennaio, a cavallo tra vecchio e nuovo anno arrivarono le uniche due vittorie in stagione lontano dall’Alfredo Viviani, la prima era stata il 23 dicembre sul campo della Virtus Francavilla.

In stagione i lucani hanno cambiato guida tecnica cinque volte: ha iniziato Colombo, sostituito da De Giorgio per una partita, dopo è toccato a Lerda ma anche lui ha lasciato il posto a De Giorgio che ha guidato il Potenza per due partite in panchina. Marco Marchionni dalla 20ª alla 36ª non è riuscito a dare la scossa giusta per la proprietà e nelle ultime due è stato richiamato Pietro De Giorgio.

I precedenti tra Messina e Potenza

Difficile ipotizzare con che modulo di presenteranno i lucani domani sera al Franco Scoglio. I precedenti tuttavia sorridono al Messina che nelle ultime due stagioni e mezzo in cui si è incontrato con il Potenza in Serie C non ha mai perso. All’andata un pari a reti bianche, in una trasferta dove era importante soprattutto non perdere con il Messina che iniziò un paio di giornate prima la sua ripresa.

Nella passata stagione altro pari in casa del Messina all’andata fu l’ultimo punto della gestione Auteri con molto rammarico perché arrivato facendosi rimontare nella ripresa. Mentre al ritorno vittoria corsara con la rete di Balde nella ripresa, furono i tre punti che ci portarono momentaneamente fuori dalla griglia playout.

Vittoria due anni fa in trasferta per 2-3 alla prima di Capuano sulla panchina del Messina da ex, vittoria anche al ritorno per 2-0 al Franco Scoglio con Piovaccari che segnò una delle reti più bella della sua esperienza a Messina.

E semu sempri ‘cca

Per l’ultimo incontro dell’anno in casa l’Acr Messina ha lanciato l’iniziativa “e semu sempri cca” per invogliare i tifosi a partecipare. Per l’incontro di domenica 21 Aprile 2024, alle ore 20:00, verrà riservato un ingresso dedicato agli abbonati. E’ sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto ed esibire un documento di identità. I cancelli d’ingresso dello stadio apriranno alle ore 18:00

Per quanto riguarda i soggetti diversamente abili, la società informa che l’accesso all’area stadio è consentito solo previa esposizione del contrassegno rilasciato delle autorità comunali. Le automobili, d’intesa con il Comune di Messina che si sta occupando della realizzazione degli stalli riservati ai diversamente abili, potranno posteggiare in prossimità dell’ingresso della Tribuna Centrale, in corrispondenza del perimetro sottostante lo svincolo autostradale, al fine di facilitare l’accesso allo stadio. Coloro i quali non sono in possesso del contrassegno, per inabilità temporanee, si comunica che la Misericordia effettuerà un servizio di trasporto con propri mezzi, dallo sbarramento fronte curva-Sud. In questo caso è necessario prenotare il trasporto inviando una mail a biglietteria@acr.messina.it (indicando nell’oggetto Trasporto Misericordia).

Si comunica inoltre che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Acr Messina-Potenza di domenica 21 Aprile 2024. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Dalle ore 18:30, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. Coloro i quali hanno disabilità certificata al 100% hanno diritto all’ingresso gratuito, previa richiesta di accredito da inoltrare a biglietteria@acr.messina.it. La prevendita per il settore ospiti si chiuderà sabato 20 Aprile 2024 alle ore 19:00.