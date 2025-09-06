Il Messina presenta lo staff tecnico, Romano sull’esordio: “In campo con grinta, cuore e voglia”

Savonarola allenatore in seconda, Messina preparatore dei portieri e Ollio preparatore atletico. Il ds Martello: "Spero in una ciliegina di mercato finale"

MESSINA – Il Messina, scusandosi per il ritardo dovuto ad altre vicissitudini, ha presentato lo staff tecnico al Royal Palace Hotel e nel contempo è stata una buona occasione per raccontare questo ingresso nel mondo del calcio di nuovi soggetti, la costruzione della squadra e le ultime idee di mercato. Giuseppe Munaò, direttore organizzativo: “Dal 25 agosto abbiamo fatto un mezzo miracolo, grazie a tutti quelli che hanno lavorato e riusciremo a mettere una squadra degna di tale nome in campo. Fin qui è stata un’impresa a cui ne seguirà un’altra per quanto riguarda il campionato. Abbiamo persone che vogliono mettersi in gioco e hanno gli attributi, siamo contenti e chiediamo sinergia. Sbaglieremo e vi chiediamo di aiutarci a non sbagliare, chiedo a tutti di starci vicini”.

In conclusione ha preso la parola il direttore generale Giuseppe Peditto: “Ringrazio chi è intervenuto e chi ha lavorato dai direttori allo staff tecnico. Li ringrazio per gli uomini e persone meravigliose che sono, stiamo diventando una famiglia che si deve allargare e deve unire la città, compresa amministrazione, stampa e tifosi. In questo modo possiamo diventare più forti, migliorare e diventare più bravi”.

Romano: “Se condizioni cambiano io via”

Giuseppe Romano, allenatore: “Ben ritrovati, è un piacere vedere facce conosciute. Ci sono sensazioni positive perché abbiamo costruito qualcosa di importante in pochi giorni. Appena ricevuta la telefonata del Messina ho accettato con tanto entusiasmo. Questa sfida è sicuramente difficile, ricordo l’entusiasmo di una volta, sarà difficile ripetere quelle impresa ma ci sarà la voglia da parte di tutti di salvare la categoria e poi programmare il futuro. La società mi ha prospettato un programma sia per quest’anno che negli anni successivi e ho accettato con entusiasmo, qualora queste cose cambieranno, voglio essere sincero con tutti, io mi metterò da parte”.

Sulla sfida di domani il tecnico aggiunge: “La sfida sarà una partita complicata per varie vicissitudini, loro sono chiaramente più avanti come preparazione e gambe. Noi dobbiamo sopperire a tutto questo con grinta, cuore, determinazione e voglia. Nel giro di 4-5 giorni assemblare una squadra tutta nuova non è semplice, siamo stati bravi a mettere una cosa buona per disputare questo torneo. Abbiamo avuto difficoltà a recuperare giocatori che non hanno accettato per diversi motivi tra cui situazione di classifica e situazioni pregresse societarie. Partendo da una situazione di classifica diversa avremmo fatto scelte diverse, così dobbiamo essere esperti in difesa e sperare di non perderne troppe. La difficoltà maggiore l’abbiamo avuta perché abbiamo costruito una squadra troppo in ritardo. Conosciamo di avere difficoltà con le strutture, ci alleniamo su erba sintetica e domenica giocheremo su erba naturale e con dimensione diverse. Ci dovrà essere un adattamento ma dobbiamo essere bravi a tenere le distanze e giocare da squadra finché la gamba ci resiste, i novanta minuti in parecchi non ce l’hanno”.

Il ds Martello su mercato e staff tecnico

Giovanni Martello, direttore sportivo: “Ci scusiamo per il ritardo nella presentazione dello staff, siamo consapevoli che avremmo dovuto farla qualche giorno prima ma chiedo comprensione e pazienza vista la settimana di intenso lavoro che abbiamo avuto. Sono molto contento dello staff tecnico che siamo riusciti a mettere su. Dell’allenatore è inutile parlarne, ma mi piace sottolineare che al di là del calcio è un galantuomo di altri tempi, persona difficile da trovare a cui mi lega un’amicizia profonda.

“Abbiamo scelto con cura lo staff e oculatezza – spiega il direttore sportivo – siamo convinti che le figura che affiancheranno mister Romano saranno di grande supporto e aiuto per salvare l’Acr Messina. L’allenatore in seconda sarà Peppe Savonarola, per tanti anni è stato un calciatore importante e lo abbiamo scelto per la sua conoscenza del calcio e della categoria. È sempre stato un allenatore in campo, è una persona splendida, un leader e di cui ci fidiamo ciecamente. Come preparatore dei portieri abbiamo scelto Davide Messina, incarna la messinesità, ha il Messina nel cuore e il sangue giallorosso, è preparato ha già lavorato in questa categoria. Infine ma non per ultimo il preparatore atletico Antonino Ollio, mi ha colpito la sua disponibilità e voglia di sposare un progetto in una situazione complicata”.

Sul mercato il ds aggiunge: “Il mercato degli under è quello più difficile perché il 30 di agosto non è semplice andare a reperirli. Io debbo dire che da questo punto di vista non siamo numericamente indietro come under, abbiamo una buona batteria di 2006 e 2007, abbiamo coppie o anche tre calciatori in alcuni ruoli. Sarà il campo che dirà come intervenire e integrare. La squadra sostanzialmente l’abbiamo fatta, se qualcosina che ho in testa riusciremo ad aggiungerla lo farò, ma vogliamo sbagliare il meno possibile. Al momento abbiamo una rosa di 24 calciatori di categoria, giovani ma allo stesso tempo rodati. Spero comunque in una ciliegina di mercato finale”.

Le dichiarazioni dei componenti dello staff

Savonarola: “Se il mio lavoro sarà buono dovrà dirlo il campo e il mister. Mi sono messo a disposizione subito, per me lui è un padre calcistico, mi ha allenato nel lontano 2005 a Comiso e ci sono legato emotivamente. Sono stato a Messina più di dieci anni fa e spero che si possa di nuovo festeggiare il raggiungimento dell’obiettivo che quest’anno è diverso vista la penalizzazione e dobbiamo ambire alla salvezza. Sarà un’ardua impresa, ma lavoriamo e ci mettiamo la faccia”.

Messina: “Ringrazio la società per farmi lavorare a Messina, non potevamo rifiutare una piazza così importante nonostante avessimo altre proposte. Ringrazio tutti per la chiamata, io ricordo il mister quando giocava a Messina, ho ricordi indelebili. Prometto che sputeremo sangue

Ollio: “È una situazione difficile, cercheremo di recuperare e proveremo lavorando sodo a recuperare il gap. Siamo chiaramente in ritardo rispetto agli altri, per quanto riguarda la mia area di interesse. Lavoriamo in sinergia con staff e gruppo dirigenziale il nostro motto è lavorare in questo momento”.