Il Messina presenta Vincenzo Plescia: "Il Catania la mia preda preferita" - Tempostretto

Insieme all'attaccante presentato anche Domenico Franco: "Sono carico e aspetto il mio momento", ha detto il neo centrocampista del Messina che potrà essere schierato dalla quinta giornata

MESSINA – Nell’ultimo giorno di mercato ufficiale, aspettando ulteriori notizie dal direttore sportivo Domenico Roma a Milano, presso la sala ristoro del “Marullo” l’Acr Messina ha presentato gli ultimi tre giocatori arrivati in riva allo Stretto. Il portiere De Matteis e la punta Plescia erano stati presentati direttamente martedì sera in Piazza del Popolo, qualche giorno prima era stato ufficializzato il centrocampista di esperienza Franco, tutti e tre hanno trovato spazio nell’allenamento congiunto di mercoledì contro la Nuova Igea Virtus, neo promossa in Serie D.

Plescia arriva a titolo definitivo per un anno, mentre altra buona notizia per il Messina è il prolungamento del contratto di Michele Ferrara per un ulteriore anno. Assente all’ultimo minuto De Matteis, mentre hanno risposto alle domande dei giornalisti Plescia e Franco. Tutti e tre comunque protagonisti nell’allenamento congiunto contro la Nuova Igea Virtus. Dopo lo 0-0 del primo tempo nella ripresa, cambiando entrambe le squadre diversi interpreti, il Messina ha dilagato nel finale imponendosi per 4-0, nel poker biancoscudato si è messo subito in mostra Plescia con una doppietta.

Ufficiale intanto la prima in casa il 21 settembre, giovedì alle 18:30, contro la Turris, poiché la Casertana ha accettato la possibilità di posticipare il suo inizio di campionato. La sfida con i campani sarà recuperata l’11 ottobre, un mercoledì. Questo fa anche si che il rientro di Domenico Franco, che dovrà scontare quattro giornate di squalifica, sia possibile solo dalla quinta giornata in poi quando il Messina l’1 ottobre sfiderà in casa l’Avellino.

Plescia: “Sono a Messina per riscattarmi”

Il centravanti arrivato da Avellino ha mostrato una buona condizione e una buona padronanza del ruolo difendendo la palla per far salire la squadra o agevolare i compagni sulle fasce con qualche buona sponda. Successivamente nel corso della gara è andato a segno con una grande giocata, stop di petto orientato in area e poi con freddezza ha battuto il portiere, qualche minuto dopo il più facile dei gol, ma a Messina abbiamo avuto qualche brutta esperienza, con la palla servita in area piccola a porta spalancata che Plescia ha spinto in rete.

Come detto il calciatore arriva dall’Avellino ed è apparso in buona forma avendo disputato con i campani la preparazione e nei test giocati con i lupi biancoverdi era andato spesso a segno. Palermitano classe 1998 in carriera tra i professionisti in Lega Pro, girone A e girone C, ha totalizzato più di 100 presenza realizzando 18 reti con 8 assist forniti ai compagni in campionato.

“Mi sento pronto al gioco del mister che rispecchia le mie caratteristiche – sono state le prime parole di Plescia – mi hanno sempre parlato bene di mister Modica dicendomi che avrei fatto al caso suo. Sono qui dopo due anni un po’ bui per riscattarmi in questa città gloriosa e sono fiducioso per quest’anno. Avere la ragazza e la famiglia accanto è sicuramente meglio ma giocando sempre fuori non mi p mai pesato la mancanza. Sentire il dialetto o vedere le persone calorose come noi siciliani mi fa piacere, spero di fare tanti gol con la maglia del Messina specie sotto la Curva Sud. Il Catania è la mia preda preferita negli ultimi anni ho segnato loro molte volte. C’è molto rispetto per il Catania nonostante io sia palermitano e adesso sono messinese“.

Franco: “Ritorno a Messina più maturo”

Centrocampista di esperienza nato a Castrovillari nel 1992, oltre 200 le presenze in Lega Pro tra girone B e girone C di Domenico Franco con un buon bottino, considerato il ruolo di regista, di 12 reti, a cui si aggiungono 7 assist per i compagni. Un buon bigliettino da visita per un ritorno a Messina dopo l’esperienza di quasi dieci anni fa cambiato, Franco però non sarà presente perché sconterà una squalifica di quattro turni ereditata dopo i playoff della scorsa stagione.

“Un ritorno a Messina dopo un’annata sfortunata quando mi ruppi il crociato – ha detto presentandosi Franco – andai subito via ma seguivo sempre la squadra e nonostante la vittoria del campionato il mio contributo non è stato significativo. Ritorno più maturo e sono un giocatore diverso, Grassadonia mi faceva fare la mezzala e il play, negli anni mi sono perfezionato in questo ruolo di regista che si addice di più alle mie caratteristiche.

Sono arrivato il 16 agosto e ho iniziato la preparazione in Sila, sto facendo lavori per prepararmi al meglio per quando dovrò giocare, io dall’esterno guardo quello che chiede mister Modica e cerco di recepire più cose possibili. Per quanto riguarda la squalifica ho sbagliato lo scorso anno nei playoff, un errore che mi è costato e mi costa caro, che fa parte della crescita personale. Sono carico aspettando che arrivi il mio momento”.

La rosa attuale del Messina

Portieri: Riccardo Daga (2000), Ermanno Fumagalli (1982), Jacopo De Matteis (2002).

Difensori: Michele Ferrara (1993), Giuseppe Salvo (2003), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Lorenzo Tropea (2004), Federico Pacciardi (1995), Matteo Darini (2002).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Francesco Giunta (1999), Simone Buffa (2001), Marco Firenze (1993), Domenico Franco (1992).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Pasqualino Ortisi (2002), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Francesco Scafetta (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Vincenzo Plescia (1998).

