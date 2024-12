Il Messina Rugby è sconfitto dal Nuovo Salario ma strappa un punto

In una cornice insolita i peloritani hanno tenuto testa alla seconda formazione del girone cedendo solo per 16-18 e ottenendo il punto di bonus difensivo

MESSINA – La sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie B si è giocata in anticipo. Sabato sera infatti il Messina Rugby ha ospitato il Nuovo Salario, la vittoria e i quattro punti sono alla fine andati ai laziali. I romani si sono imposti per 16-18 in una partita molto equilibrata in cui le difese hanno fatto la differenza e dove Messina ne è uscita comunque aggiungendo un punto, quello del bonus difensivo, alla propria classifica. Nel girone 5 di Serie B gli uomini dei coach Alibrandi e Miduri salgono a quota 17 e aspettando che si completi il turno potrebbero presentarsi alla prossima sfida, tra due settimane in casa dell’Us Roma Rugby, in quarta posizione.

Messina Rugby – Nuovo Salario 16-18

La partita si sblocca al 7’ quando Ventola con un calcetto beffa la difesa peloritana servendo il compagno Zanni che schiaccia in meta, poi Brancadoro trasforma per lo 0-7. Arriva a seguire la seconda meta laziale con Stefani che chiude un ottimo lavoro in mischia dei suoi, ma la trasformazione non va (0-12). Brutto colpo al quarto di gara subito da Kese che non potrà continuare la partita ma non ha avuto conseguenze più gravi. Alla ripresa del gioco i suoi compagni trovano la meta con Durante e la trasformazione successiva di Solano rimette il Messina Rugby in scia (7-12). Per non rischiare nel finale Nuovo Salario piazza e il primo tempo si conclude sul 7-15.

Nei secondi quaranta minuti si gioca prevalentemente al piede con il Messina Rugby che andrà a segno tre volte con Solano su cinque tentativi riuscendo a operare finalmente il sorpasso sul 16-15. Il Nuovo Salario corre ai ripari con la stessa ricetta e torna avanti per 16-18 poco prima che si entri negli ultimi dieci minuti. Il Messina Rugby avrebbe la chance con un calcio di Solano che non c’entra i pali di vincerla e nel finale l’assedio dei locali è ben contenuto dalla difesa laziale che difende i due punti di vantaggio.

Tabellino

Arbitro: Andrea Miano di Catania.

Mete: 1-2. Trasformazioni: 1/1, 1/2. Piazzati: 3/6, 2/3.

Messina Rugby: Dejean, Ouedraogo, Kese, Ravaioli, Lo Giudice, Solano 11, Mastronardo, Spanò, Vinci, Mangano Alberto, Hasanoviq, Tornesi, Cafarelli, Rizzo, Durante 5.

A disposizione: Lo Re, Maggio, Fracassi, Coletta, Spadaro Gabriele, Doddis, Russo.

Rugby Nuovo Salario: Ciampi, Stefani 5, Becerra, Annichiarico, Zanni 5, Brancadoro 8, Ventola, Martelletti, Giancarlini, Ragni, Saveri, Torre, Blasi, Bardi, Campanelli.

A disposizione: Sacchini, Sibilla, Pizzinato, Sassi, Lavini, Alberani.

