Il Messina Rugby inizia la preparazione: novità nello staff tecnico e calendario - Tempostretto

Giorgio Blandino passa dalla mischia al ruolo di preparatore atletico. Il 9 ottobre l'esordio in casa a Sperone contro Villa Pamphili

MESSINA – All’esordio stagionale manca ancora più di un mese, il Messina Rugby infatti scenderà in campo, in casa a Sperone, il 9 ottobre prossimo. La preparazione però è già iniziata, il 18 agosto scorso, e la squadra rugbistica peloritana punta ad un campionato di media-alta classifica. Quest’anno in Serie B ci sarà una retrocessione, per l’ultima del girone, e la promozione per la squadra che vincerà il raggruppamento.

Inserita nel girone 4 la squadra messinese affronterà subito l’Arvalia Villa Pamphili, squadra che si candida ad essere padrone del girone. Terza forza dello scorso campionato dietro a Primavera Rugby (promossa) e Avezzano (ripescata nella categoria superiore). Un test subito importante per testare il livello di un organico giovanissimo. Il Messina Rugby infatti, anche quest’anno, ha deciso di non iscrivere la formazione Under 19, ma “promuovere” tutti i tesserati di quell’età in prima squadra, in modo che i giovani, come già lo scorso anno, possano continuare ad essere forza integrante della squadra.

La società si aspetta che, con la preparazione fisica adeguata e l’affiancamento di 3/4 giocatori d’esperienza, si possa migliorare il nono posto della scorsa stagione. In funzione anche di ciò che non ha funzionato al meglio lo scorso anno, quando la squadra nei minuti finali perdeva smalto – per panchina corta o mancanza di fiato – quest’anno si è deciso di ampliare la rosa con i giovani, ma anche di inserire nello staff un nuovo preparatore atletico.

Novità nello staff tecnico

Il Messina Rugby sarà guidato dai tecnici Nicola Alibrandi e Sandro Miduri, come nelle scorsa stagione. A loro si aggiunge nell’ottica della crescita che ha sempre guidato le mosse del management, Giorgio Blandino. Fino alla passata stagione è stato un punto di riferimento tecnico essenziale del pacchetto di mischia. Ora a 42 anni, da regolamento non può continuare, passa dal rugby giocato al ruolo di preparatore fisico. Una scelta importante in un ruolo chiave con l‘inserimento di una figura preparata e sicuramente carismatica.

Lo staff tecnico messinese inoltre potrà fregiarsi del tutoraggio del tecnico federale Tito Cicciò, ex giocatore di rugby, terza linea centro, che vanta presenze in Nazionale. Negli ultimi anni è stato allenatore in seconda della Nazionale femminile.

Il calendario del Messina Rugby

Il girone 4 è composto da 11 squadre e sarà osservato un turno di riposo, per il Messina Rugby questo in calendario è fissato alla nona giornata, 11 dicembre 2022 e 30 aprile 2023. Ci saranno tante lunghe trasferte perché il campionato comprende squadre dall’Abruzzo alla Sicilia, passando per Lazio e Campania.

Pausa natalizia dal 19 dicembre al 21 gennaio, pausa di Pasqua dal 3 aprile al 21 dello stesso mese. Una domenica “libera” il 12 marzo, che probabilmente sarà utilizzata per eventuali recuperi. Le sfide più sentite per la squadra peloritana saranno i derby siciliani contro Ragusa e Catania, il 30 ottobre Ragusa giocherà a Sperone, mentre per gli etnei l’appuntamento in calendario in riva allo Stretto è per il girone di ritorno il 19 marzo. Il Messina Rugby inizierà il campionato in casa il 9 ottobre contro Villa Pamphili e chiuderà sempre in casa il 14 maggio contro un’altra romana, l’Us Roma Rugby.

