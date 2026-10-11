Il Messina Rugby nel girone 6, si parte il 18 ottobre in casa nel derby contro Palermo

Ci sarà un girone in più in Serie B e in questo è stato collocato il Messina Rugby. In tutto sono 10 squadre, fine stagione a metà maggio

MESSINA – Grossa novità per la prossima stagione di Rugby con la Serie B che aggiunge un girone, non più cinque ma sei, e il Messina Rugby è stato collocato in quest’ultimo girone che non prevede più le formazioni laziali ma squadre tutte del sud Italia comprese quattro siciliane. A queste si aggiungono tre campane, e chiudono il conto tre pugliesi.

Le squadre che sono state inserite nel girone 6 di Serie B sono: Appia Rugby Puglia, Tigri Bari Rugby, Messina Rugby, Rugby Palermo, XV Sud-Est Ragusa-Siracusa, San Gregorio Catania, Us Rugby Benevento, Associazione Polisportiva Partenope, Trepuzzi Rugby Salento e Rugby IV Circolo Benevento. Al termine delle 18 giornate in programma la prima del girone sarà promossa in Serie A, mentre l’ultima classificata retrocederà in Serie C.

Il calendario del Messina Rugby vedrà la formazione dei coach Bonasera- Campanella-Blandino esordire in casa allo Sciavicco domenica 18 ottobre nel derby contro il Palermo. Il girone d’andata si concluderà il 24 gennaio, mentre il campionato terminerà il 16 maggio, in casa per Messina contro il Trepuzzi Rugby Salento. Gli altri derby siciliani in casa sono in programma allo Sciavicco il 17 gennaio 2027 contro San Gregorio Catania e l’11 aprile 2027 contro la formazione di Ragusa-Siracusa.

Il calendario completo del Messina Rugby stagione 2026/2027

1a giornata: Messina Rugby – Rugby Palermo (18 ottobre 2026)

2a giornata: Rugby IV Circolo Benevento – Messina Rugby (25 ottobre 2026)

3a giornata: Messina Rugby – Associazione Polisportiva Partenope (8 novembre 2026)

4a giornata: Appia Rugby Puglia – Messina Rugby (15 novembre 2026)

5a giornata: Messina Rugby – Tigri Bari (29 novembre 2026)

6a giornata: XV Sud-Est Ragusa-Siracusa – Messina Rugby (6 dicembre 2026) 7a giornata: Messina Rugby – Us Rugby Benevento (13 dicembre 2026)

8a giornata: Messina Rugby – San Gregorio Catania (17 gennaio 2027)

9a giornata: Trepuzzi Rugby Salento – Messina Rugby (24 gennaio 2027)

10a giornata: Rugby Palermo – Messina Rugby (31 gennaio 2027)

11a giornata: Messina Rugby – Rugby IV Circolo Benevento (21 febbraio 2027)

12a giornata: Associazione Polisportiva Partenope – Messina Rugby (28 febbraio 2027)

13a giornata: Messina Rugby – Appia Rugby Puglia (21 marzo 2027)

14a giornata: Tigri Bari – Messina Rugby (4 aprile 2027)

15a giornata: Messina Rugby – XV Sud-Est Ragusa-Siracusa (11 aprile 2027)

16a giornata: Us Rugby Benevento – Messina Rugby (18 aprile 2027)

17a giornata: San Gregorio Catania – Messina Rugby (9 maggio 2027)

18a giornata: Messina Rugby – Trepuzzi Rugby Salento (16 maggio 2027)