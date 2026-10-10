 Vento forte a Letojanni, ci sono danni. Attivato il Coc. Maltempo flagella comprensorio jonico

Vento forte a Letojanni, ci sono danni. Attivato il Coc. Maltempo flagella comprensorio jonico

Alessandra Serio

Vento forte a Letojanni, ci sono danni. Attivato il Coc. Maltempo flagella comprensorio jonico

sabato 10 Ottobre 2026 - 16:14

Divelto il tetto di un lido, allagamenti anche a Giardini Naxos

Dopo le piogge torrenziali della notte e le prime ore della mattina che hanno duramente colpito Lipari, nelle ore centrali della giornata il maltempo ha ripreso corpo investendo soprattutto la zona jonica. Da Taormina a Letojanni e Giardini Naxos, la pioggia ha battuto intensamente e per ore, causando allagamenti e danni.

Lido distrutto a Letojanni

L’ondata di maltempo era prevista e la Regione aveva diramato l’allerta meteo arancione, valida per tutta la giornata di oggi. I maggiori danni si sono verificati a Letojanni dove forti raffiche di vento hanno distrutto un lido e colpito altre attività sulla costa. Completamente divelto e distrutto il tetto dello stabilimento balneare, volato via insieme agli arredi e le suppellettili. Il Comune ha allertato il dipartimento locale di protezione civile per evitare guai peggiori. Nessun ferito.

Maltempo, attivato il Coc

“Il sindaco, quale autorità locale di protezione civile, al fine di garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per assicurare la sicurezza delle persone e del territorio e, altresì, la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di Protezione Civile, ha attivato il C.O.C. I presidi territoriali sono attivi.  Si raccomanda di usare la massima prudenza. Evitare di uscire se non necessario”, dice il primo cittadino in una nota ufficiale.

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