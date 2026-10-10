Allo spazio Co.Me. via agli eventi: si accende l’attività del nuovo innovation hub

Il progetto dell'associazione Bios, nato dal sodalizione con UniMe, parte con cultura, benessere, creatività

MESSINA – Un calendario di eventi “dedicati a cultura, creatività, benessere e community”. Si presenta così lo spazio Co.Me., frutto del progetto dell’associazione Bios (Tempostretto ne ha raccontato le attività mesi fa) e del sodalizio con l’Università degli Studi di Messina. Si tratta di uno spazio di lavoro collaborativo e accessibile a giovani e realtà del territorio, che non punta a essere un semplice coworking ma un luogo fisico in cui fare rete, scambiare idee e collaborare. Lo spazio si trova in Via I Settembre, 15, quarto piano, nel palazzo del Residence Liberty.

Spazio Co.Me.: il calendario di ottobre

Si parte già domani, domenica 11 ottobre, con un evento Fai dal titolo “Oltre il visibile”. Poi, il 16 ottobre alle 18, appuntamento con un Silent Reading Club esclusivo. Il 24 ottobre, invece, dalle 10 alle 12.30 si terrà “Wellness & Community” che unisce sport, benessere e socialità. Il 30 ottobre ci sarà, infine, il Donor Day dalle 17 alle 20. Dal 26 al 31 ottobre, invece, teatro e fantasia con il Progetto Odessa di Daf Project, la compagnia di formazione diretta da Angelo Campolo.

Sulla pagina Instagram dedicata allo spazio, mensilmente viene pubblicato il calendario degli eventi oltre a post per ogni singola iniziativa. Si tratta di eventi gratuiti, previa prenotazione obbligatoria.