Il Messina Rugby torna alla vittoria nel derby contro il Syrako

Dopo nove sconfitte consecutiva torna il successo in casa Messina Rugby, nel 37-25 rifilato ai cugini siciliani cinque le mete e fondamentale l'apporto dei piazzati

MESSINA – Torna al successo il Messina Rugby, la formazione giallorossa vince il derby siciliano contro il Syrako, squadra di Ragusa e Siracusa, nella 13ª giornata di Serie B. I giallorossi guidati da coach Gianclaudio Bonasera trovano la prima vittoria del 2026 e la terza in stagione, interrotta una striscia di nove sconfitte consecutive.

Partita giocata alla pari contro una formazione che ha saputo anch’essa esprimersi e trovare cinque mete, tante quante quelle segnate dai locali. A fare la differenza tra le file locali il piede di Solano che ha trasformato tre mete e aggiunto due piazzati mantenendo gli ospiti oltre break. In meta per Messina il capitano Giovanni Rizzo, Kese, Ouedraogo, Coletta e Hasanoviq. In classifica il Messina Rugby risale leggermente e tocca quota 17 punti nel girone 5.

Messina Rugby – Syrako 37-25

Buon avvio dei padroni di casa che passano in vantaggio con la meta di Ouedraogo, la trasformazione non arriva. Dopo una decina di minuti reazione ospite con le segnature di Ponteprimo e a seguire di Amenta. Entrambe non trasformate. Nel finale di tempo i peloritani tornano ad offendere, prima con la meta di Rizzo e allo scadere quella di Kese trasformata da Solano per il 17-10 su cui si torna negli spogliatoi.

Nella ripresa mette subito distanza Messina con due piazzati di Solano, la replica con in mezzo la meta ospite di Corallo, dalla piazzola ci prova Fazzino però continuano a non essere preciso il Syrako. La meta di Hasanoviq, trasformata da Solano, manda Messina sul massimo vantaggio (30-15). Nel finale si alternano due mete ospiti, non trasformate, di Amenta e la segnatura di Coletta, ancora trasformata, per il 37-25 finale.

Tabellino

Messina Rugby: Placanica, Kese 5, Spadaro Gabriele, Mastroeni, Ouedraogo 5, Solano 12, Oriabure, Coletta 5, Sina, Garcia Rodriguez, Mangano Davide, Hasanoviq 5, Murwira, Rizzo Giovanni 5, Durante.

In panchina: Tornesi Edorardo, Pandolfino, Faranda, Rizzo Davide, Interdonato, Pidalà, Tomasello.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

Syrako: Paternò, Gurrieri, La Rocca Ruben, Ponteprimo 5, Muccio, Malfa, La Rocca Erman, Amenta 15, Vitagliano, Corallo 5, Guardabasso, Fazzino, Bordonaro, Saraniti, Liistro.

In panchina: Brullo, Dicaro, Ochipinti, Giuliana, D’Aquila, Rotta.

Allenatore: Erman Dinatale.

Arbitro: Alessandro Angheloni di Reggio Calabria.

Mete: 5-5. Trasformazioni 3/5, 0/5. Piazzati: 2-0.

Immagine in evidenza di Julia Merenda