L’abside del Duomo ritrova la sua scacchiera storica grazie a Puli-Amo Messina

Il tesoro nascosto riemerge dal fango: l'impresa dei volontari

Un getto d’acqua dopo l’altro, la storia di Messina si libera dalle incrostazioni del tempo. I volontari di Puli-Amo Messina sono tornati in azione questo fine settimana per un nuovo intervento pubblico di pulizia nell’area absidale del Duomo.

La gestione del verde e il decoro

Con un cassone scarrabile per il verde è stato possibile smaltire la grande quantità di sfalci e residui di potatura che erano stati raccolti e accantonati durante i precedenti turni di lavoro. Oltre allo smaltimento, i volontari hanno proceduto alla cura metodica delle piante presenti, con potature mirate e rimuovendo le specie infestanti che soffocavano i marmi della Basilica.

La rinascita della pavimentazione storica

Il cuore dell’intervento si è concentrato ancora una volta sulla pavimentazione. Utilizzando l’acqua piovana recuperata, i volontari hanno fatto una nuova pulizia profonda per rimuovere il fango stratificato negli anni, riportando alla luce i dettagli della raffinata scacchiera marmorea. Si tratta, spiegano dall’associazione, di un’operazione molto complessa che richiederà ancora molti interventi e una notevole dose di energia prima che l’intera superficie possa tornare al suo antico splendore. “Ma noi non ci arrendiamo”, dicono i volontari.

Verso la valorizzazione dei ciottoli di fiume

Con questa azione si conclude la prima fase delle attività, che i volontari avevano dedicato interamente alla pulizia generale e al ripristino del decoro di base. Le prossime settimane segneranno invece l’inizio della seconda fase, che sarà concentrata in modo specifico sulla valorizzazione della splendida pavimentazione storica in ciottoli di fiume.

L’obiettivo finale è quello di garantire un’azione costante capace di trasformare questo spazio in una nuova piazza per la città: un luogo sottratto all’abbandono che possa tornare a raccontare storia, relazioni e bellezza proprio nel cuore del centro storico.