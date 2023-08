Il Messina saluta i tifosi: a Piazza del Popolo la presentazione della squadra

Fischi per il sindaco Basile e l'assessore Finocchiaro. Presente anche Ninni Bruschetta: "Stiamo vicini a Sciotto"

MESSINA – Il Messina calcio e i suoi tifosi si sono radunati nella rinnovata Piazza Lo Sardo, nota come Piazza del Popolo, per la presentazione di rito a pochi giorni dal debutto in trasferta sul campo del Cerignola. Circa 300 i tifosi presenti per la serata, condotta dalla giornalista Rosaria Brancato e partita con l’inno cantato da Ivano Girolamo e dal video di auguri con protagonisti Bortolo Mutti, Mimmo Giampà Gigi Lavecchia e Alessandro Parisi.

Fischi per Basile e Finocchiaro

In apertura, anche gli interventi del sindaco Federico Basile e dell’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. Entrambi sono stati accolti dai fischi dei presenti e il primo cittadino non si è tirato indietro: “Il sindaco si fa sempre. Sono venuto pur sapendo dei fischi e l’ho fatto per il presidente Sciotto, che mi ha inviato un messaggio oggi. Il Messina calcio è della città ed è vostro. Il mio è un in bocca al lupo alla squadra. Mi prendo i fischi, mi prendo tutto. Forza Messina”. E Finocchiaro: “L’amministrazione non deve dimostrare nulla. Si è lavorato in silenzio e senza polemica per l’interesse della città. Se oggi siamo qua per presentare la squadra non è una cosa da poco. Godiamoci il campionato, anche con i fischi”.

Ninni Bruschetta: “Sciotto un presidente a cui stare vicino”

Poco dopo le formazioni giovanili prima dell’arrivo sul palco dell’attore e regista messinese Ninni Bruschetta: “I tifosi sono più del dodicesimo uomo in campo. Io sono prima di tutto un tifoso e ho un legame con Pippo Sciotto, con cui ho lavorato in teatro a Pace del Mela. Poi ho conosciuto Pietro Sciotto e ho seguito ciò che ha fatto. Difficilmente si è visto un presidente che con grande fatica è rimasto così vicino alla squadra, dobbiamo stargli vicino”. Rapida, poi, la carrellata dei calciatori di prima squadra. Tra i più applauditi Fumagalli e Ragusa, oltre all’attaccante Vincenzo Plescia, che sarà il terminale offensivo della squadra.

Modica: “Serve lavoro, dedizione e passione”

Le ultime parole sono dell’allenatore Giacomo Modica, presentato insieme allo staff tecnico e a tutto il resto della dirigenza: “Sapevo del calore vostro, siete in tantissimi. Spero di darvi soddisfazioni, noi dobbiamo farlo con lavoro, dedizione e passione. Possiamo contare su un pubblico stupendo e vi ringrazio”.