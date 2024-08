Il Messina si assicura le prestazioni del centravanti Cominetti

Centravanti milanese con oltre 200 presenze tra C e D ma nessuna rete in Lega Pro. Era svincolato e avrà un contratto annuale

MESSINA – L’Acr Messina comunica l’ingaggio dell’attaccante Martino Cominetti. Il classe 1998 ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025. Dopo l’ufficializzazione di Rizzo la società peloritana occupa un altro slot con un giocatore offensivo.

Si aspettavano i nomi per l’attacco in vista dell’esordio in campionato e il primo inquadrabile come over è il milanese Martino Cominetti. La punta centrale di 178 cm, che può operare anche come ala sinistra, era svincolata e nelle ultime stagioni ha giocato in Serie D con NovaRomentin, ProPalazzolo, Sestri Levante.

Ultima e unica esperienza tra i professionisti con la Pro Sesto nella stagione 2021/2022 dove mise insieme 33 presenze e due assist. Tra Serie D e Serie C oltre 200 presenze con 41 reti. Un nome per l’attacco che sembra un po’ leggerino e sicuramente la piazza si aspetta ancora altre operazioni in quel reparto.

I calciatori del Messina ufficializzati

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Marco Manetta (1991), Francesco Rizzo (1998), Ndir Mame Ass (2001), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Pasqualino Ortisi (2002).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Domenico Franco (1992), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Diego Orlando Simonetta (2002), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Gennaro Anatriello (1996), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Gabriel Antonio Adragna (2006), Martino Cominetti (1998).

