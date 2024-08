Il Messina ufficializza il difensore Francesco Rizzo

Il centrale campano ha avuto esperienze in tutti e tre i gironi di Lega Pro, con lui in rosa quattro centrali e quattro terzini

MESSINA – L’Acr Messina comunica l’ingaggio del difensore Francesco Rizzo. Il classe ’98 ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025. Con quest’operazione che ha visto arrivare la firma di un giocatore in gruppo ormai da settimane si chiude quindi il reparto arretrato.

A disposizione di mister Modica infatti oltre al campano Francesco Rizzo in gruppo anche Mame Ass, Manetta e Marino, una doppia coppia di centrali. Mentre sulle fasce una coppia di terzini per la fascia destra, Lia e Salvo, e una coppia su quella mancina, Morleo e Ortisi. In questo modo quindi la retroguardia a meno di infortuni e squalifiche concomitanti non dovrebbe mai restare sguarnita.

Rizzo ha esperienza in C

Francesco Rizzo, nato a Castelvetere sul Calore, era svincolato e l’ultima squadra a cui si è accasato è stata Recanatese. L’anno scorso aveva iniziato alla Turris e ha giocato con l’Alessandria e in passato anche col Nocerina. Per lui dunque esperienze in tutti i gironi della Lega Pro. Calciatore di piede destrorso che può ricoprire entrambi i ruoli centrali in una difesa a quattro e può alla bisogna essere utilizzato sulla fascia destra sia come terzino che come esterno.

Gli ufficiali dell’Acr Messina

Detto degli otto difensori tesserati in rosa il Messina al momento ha il solo Curtosi come portiere, in questo ruolo in ritiro è sempre stato con la squadra il 2006 Di Bella. Sette gli uomini a centrocampo e al momento solo quattro in attacco di cui uno è Adragna, anche lui classe 2006 proveniente dalla Primavera. Ventuno al momento i tesserati del Messina, tra cui è conteggiato, fino ad ulteriori notizie ufficiali, anche Domenico Franco.

Portieri: Flavio Curtosi (2004), Antonio Di Bella (2006).

Difensori: Damiano Lia (1997), Giuseppe Salvo (2003), Marco Manetta (1991), Francesco Rizzo (1998), Ndir Mame Ass (2001), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Pasqualino Ortisi (2002).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Domenico Franco (1992), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2004), Diego Orlando Simonetta (2002), Domenico Anzelmo (2004).

Attaccanti: Gennaro Anatriello (1996), Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Gabriel Antonio Adragna (2006).

