Taormina. Viabilità sempre più in crisi: stop anche al bypass di via Garipoli

La strada alternativa non è sicura. Da domani mattina due giorni di chiusura per eseguire lavori urgenti

TAORMINA – Piove sul bagnato a Taormina dove si è resa necessaria anche la chiusura della strada alternativa alla via Garipoli, off limits dallo scorso 29 marzo per consentire la messa in sicurezza il costone sovrastante. Il comandante della Polizia locale, Giuseppe Cacopardo, ha infatti informato che “per consentire l’esecuzione di urgenti e non più procrastinabili lavori di adeguamento del tornante del bypass di via Garipoli, da parte dell’impresa WeBuild Spa, la strada sarà chiusa al traffico dalle ore 05:00 di mercoledì 9 aprile fino alle ore 05:00 di venerdì 11 aprile 2025”.

La decisione si è resa necessaria a causa dell’aggravarsi delle condizioni della sede stradale, che ha già causato numerosi disagi, tra cui auto in panne e rallentamenti crescenti del traffico veicolare. Il comandante Cacopardo, scusandosi per i disagi e ringraziando per la collaborazione, ha invitato la cittadinanza “a prediligere percorsi alternativi e a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea che sarà predisposta in loco.

