Il Messina ufficializza l’organigramma, ma Sciotto insiste: “Con gli acquirenti tutto aperto”

La società ha comunicato la composizione di dirigenza e staff, confermando il ritiro a Zafferana dal 23 luglio al 9 agosto. E sulla trattativa: "Siamo fiduciosi"

MESSINA – Dopo le polemiche degli ultimi giorni, settimane di attesa e la manifestazione organizzata dalla Curva Sud per martedì 23 luglio davanti Palazzo Zanca, il Messina ha ufficializzato la composizione dell’organigramma societario, lo staff di prima squadra, lo staff medico e l’avvio del ritiro pre-campionato a Zafferana Etnea, che si terrà dal 23 luglio al 9 agosto.

Potrebbe sembrare una mossa chiara della permanenza della famiglia Sciotto alla guida del Messina, ma nella stessa nota si legge che la proprietà “rende noto che la la trattativa con il potenziale gruppo acquirente procede con la tempistica indicata nell’accordo dello scorso 23 giugno. L’Acr Messina rimane pertanto fiduciosa nell’esito positivo della stessa e si augura che presto possa concretizzarsi il passaggio delle quote del pacchetto di maggioranza”.

L’organigramma

Presidente: Pietro SCIOTTO

Segretario Generale Sportivo: Alessandro FAILLA

Delegato Sicurezza: Giuseppe BELLANTONI

Comunicazione: Davide GAMBALE (responsabile comunicazione/ufficio stampa)

Fotografo Ufficiale: Francesco SAYA

Supporter Liason Officer: Maurizio MANTINEO

Direttore organizzativo: Angelo COSTA (incarico sportivo)

Marketing: Giuseppe MUNAO’ (responsabile merchandising)



AREA TECNICA

Direttore Sportivo: Giuseppe PAVONE

Team Manager: Luca Paolucci

PRIMA SQUADRA

Allenatore: Giacomo MODICA

Allenatore Portieri: Mauro MANGANARO

Preparatore Atletico: Santi CANNISTRA’

Osservatore: Alfio FELIS

Match Analyst: Piero GIACALONE

Magazziniere: Giovanni CIRINO

AREA MEDICA

Medici responsabili: Dott. Antonino PUGLISI, Dott. Domenico FUGAZZOTTO, Dott. Francesco MENTO (Medico Sociale)

Fisioterapista: Dott. Andrea CALIMERI (responsabile)

Massofisioterapisti: Carmelo CUTRONEO, Maurizio NUMA

AREA LEGALE/AMMINISTRATIVA

Avv. Fortunata SCIOTTO; Avv. Giuseppe Cicciari

Dott. Giovanni GILIBERTO (commercialista), Dott. Mario BITTO (consulente del lavoro)

Il Messina ha ulteriormente puntualizzato

“Il direttore sportivo Giuseppe Pavone e l’allenatore Giacomo Modica, incaricati di allestire la rosa, stanno portando avanti il lavoro demandato: nelle prossime ore saranno ufficializzate le operazioni in entrata. La proprietà rende altresì noto che, con riferimento alla proposta di acquisto da parte del gruppo acquirente, la tempistica è rispettata come indicato nell’accordo dello scorso 23 giugno. L’Acr Messina, si augura che il closing, non più dipendente dalla propria volontà, si possa concretizzare al più presto con il passaggio delle quote del pacchetto di maggioranza” sono le poche righe di un comunicato diffuso in serata.