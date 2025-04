Il Messina verso il match contro il Foggia: la capienza dello stadio non aumenterà

Lo ha proposto all'amministrazione il consigliere Carbone che ha lanciato anche l'idea di installare un maxischermo per il match di ritorno

MESSINA – La capienza dello stadio Franco Scoglio in vista della gara d’andata dei playout contro il Foggia, in programma sabato 10 maggio, non aumenterà. Lo ha confermato l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro in risposta alle domande di Tempostretto e dopo la richiesta presentata dal consigliere comunale Dario Carbone di aumentare i posti disponibili per partecipare più persone possibili. Attualmente la capienza massima è di 6.900 posti e dipende – ha spiegato – dalla commissione di vigilanza, che ha approvato questo numero in base alle richieste presentate dalla società a inizio anno.

Non si andrà, quindi, oltre quella cifra. E per il ritorno? Tra i “gesti concreti” chiesti dal consigliere di Fratelli d’Italia alla giunta comunale ce n’è stato anche un secondo: installare un maxischermo in vista del match di ritorno a Foggia. Ha spiegato: “Ulteriormente ritengo che i messinesi apprezzerebbero la predisposizione di un maxischermo in vista della partita di ritorno, tenuto conto che purtroppo la trasferta sarà vietata ai tifosi biancoscudati”. Entrambe le gare, quella d’andata e quella di ritorno, rispettivamente sabato 10 e 17 maggio, si giocheranno alle ore 15.