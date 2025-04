Il Messina Volley ai playoff per la promozione in B, Team Volley retrocessa

Il punto sulle squadre messinesi in serie C maschile e femminile, nel fine settimana trascorso il derby ha sorriso alle ragazze del presidente Rizzo

Tempi di verdetti nella serie C quando si è conclusa la penultima giornata. Sia nei campionati di C femminile, dove è più folta la presenza di squadre messinesi, che in C maschile. Dal weekend da poco trascorso infatti la stracittadina giocata al PalaRescifina, palestra annessa, tra Messina Volley e Team Volley ha sancito automaticamente due verdetti. La seconda in classifica e padrona di casa Messina Volley ha superato per tre set a zero la Team Volley fanalino di coda del girone B, per le prime è arrivata la matematica certezza di disputare i playoff per cercare la promozione in Serie B2, per le ospiti invece la sconfitta fa tramontare definitivamente i sogni di salvezza diretta non più perseguibile ai punti. Si potrebbe provare ad evitare la serie D chiudendo al penultimo posto e sperando successivamente in un eventuale ripescaggio. La partita è stata equilibrata nel primo set con le locali abili a spuntarla per 25-22, strada più in discesa negli altri due parziali con i set conclusi sul 25-10 e 25-12

“Abbiamo centrato il primo obiettivo dell’anno – commenta mister Trimarchi, allenatore del Messina Volley a fine partita – conquistato con una gara convincente. Io voglio ringraziare le 14 giocatrici, visto che otteniamo questo risultato dopo un anno duro. Abbiamo avuto tre infortuni molto gravi, di cui uno qualche giorno antecedente alla prima partita, ma non ci siamo mai lamentati. Siamo sempre andati avanti e dunque questo per noi è un premio. Possiamo festeggiare, pacatamente, visto che ogni traguardo è una nuova partenza”. Circa il suo arrivo al Messina Volley, un anno e due mesi fa, ha aggiunto: “In questo contesto spero di aver dato il mio contributo, ma sicuramente lavorare in un ambiente organizzato da un enorme vantaggio. La società ha scommesso su di me in un momento in cui io ero uscito un po’ dai radar della pallavolo e per questo devo ringraziare Mario e la dirigenza”.

Così Franco Donato, dello staff tecnico della Team Volley al termine della partita: “Facciamo i complimenti al Messina Volley, sono contento che una squadra messinese possa gioire e continuare il campionato ai playoff e spero arrivino in fondo. La partita come era prevedibile è andata dalla loro parte, noi nel primo parziale abbiamo fatto una buona prestazione e tenuto colpo su colpo. Poi la luce si è spenta e abbiamo dato spazio un po’ a tutte in panchina, ovviamente senza regalare niente a nessuno. Al di là delle assenze, anche importanti in quest’annata con una vera e propria rivoluzione dalla prima a questa giornata, dovevamo alzare l’asticella di tutte le nostre ragazze. Non c’è amarezza perché abbiamo lavorato sempre per far crescere il gruppo con tante under che hanno finito in campo anche oggi. La soddisfazione mia, dello staff tecnico e della società è l’atteggiamento delle atlete che continuano a lavorare con determinazione in palestra. Spiace lasciare comunque una categoria che in qualche modo avevamo conquistato ed era patrimonio della società”.

Il punto sul girone B femminile

Vittoria per la Polisportiva Nino Romano, le mamertine che avevano ingaggiato un duello a distanza proprio con il Messina Volley secondo superano fuori casa la Teams Volley Catania, punti alla fine inutili perché con la vittoria il Messina Volley si mantiene a distanza di sicurezza e il secondo posto non è più raggiungibile. Vittoria, ma cede il primo set in stagione, la capolista imbattuta Pallavolo Zafferana in casa contro Golden Volley. Santa Teresa e Ssd UniMe si dividono la posta con le joniche a spuntarla al tiebreak, infine nel derby tirrenico tra Oliveri e Volley 96 vittorie di queste ultime schiacciante per tre set a zero. Guardando la classifica già certe dei playoff Zafferana e Messina Volley, retrocessa la Team Volley Messina con una tra Teams Volley Catania e la Pallavolo Oliveri, quest’ultima messa meglio in classifica, che si aggiungeranno.

I due gironi maschili

Nel girone A continua il testa a testa tra Atletica Termini, al primo posto e vincente in trasferta ad Entello, e Sicily Bvs che regola in casa il Terrasini. Le due formazioni ai primi due posti, separate solo da un punto, sono già certe dei playoff. In fondo alla classifica si tira fuori dalla lotta retrocessione il Trinisi grazie alla vittoria al tiebreak contro il fanalino di coda Hobby Volley. L’altra formazione messinese del girone, la Play Volley Barcellona, è al momento terze e nell’ultima giornata ha ceduto al quinto set alla Don Orione e Capacense.

Nel girone B prosegue il proprio cammino immacolato la Jonica Volley che schianta Paternò in trasferta, la formazione santateresina da settimane ormai certa dei playoff, al secondo posto sarà lotta tra Giarre e Gs Pozzallo per il secondo posto ai playoff. L’altra messinese del girone B, la Team Volley, saluta il proprio pubblico di casa con una sconfitta al quinto set contro l’Agira, i giovani ragazzi di coach Staiti hanno fornito ancora una buona prova in un campionato in cui l’obiettivo salvezza è stato conseguito ormai da settimane.