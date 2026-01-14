 Il Messina Volley apre il 2026 nel derby contro la Futura Santa Teresa

Il Messina Volley apre il 2026 nel derby contro la Futura Santa Teresa

Simone Milioti

Il Messina Volley apre il 2026 nel derby contro la Futura Santa Teresa

Tag:

mercoledì 14 Gennaio 2026 - 12:39

Il posticipo della decima giornata in serie C femminile vedrà le leonesse gialloblù impegnate al PalaBucalo giovedì dalle ore 19:30

MESSINA – Il Messina Volley apre il 2026 con un importante impegno in trasferta contro la Futura Volley di Santa Teresa. Il match, che si disputerà giovedì 15 gennaio a partire dalle 19.30 nella Palestra Comunale Bucalo della cittadina jonica, è valevole come 10ª giornata del campionato di Serie C femminile. Entrambe le compagini sono in piena zona play-off e sicuramente si daranno battaglia in un incontro che si preannuncia di altissimo livello.

“E’una partita che attendiamo – presenta il match la centrale peloritana Sara Arena – e sicuramente sarà di spicco, con giocatrici di esperienza e dunque non sarà semplice affrontarle. Il 2025 si è chiuso con un trend positivo ed è quello che cercheremo di portare avanti anche in questo nuovo anno. Certamente adesso comincia una parte di campionato più complicata, questo non ci scoraggia ma questo fa si che aumenteremo la nostra concentrazione soprattutto in palestra. Attualmente ci sono quattro squadre posizionate per il raggiungimento dei play-off, ma bisogna prima superare diverse gare complicate per ottenere questo traguardo”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Floresta innevata al tramonto, il capolavoro del fotografo messinese Michele Ungaro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED