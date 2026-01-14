Il Messina Volley apre il 2026 nel derby contro la Futura Santa Teresa

Il posticipo della decima giornata in serie C femminile vedrà le leonesse gialloblù impegnate al PalaBucalo giovedì dalle ore 19:30

MESSINA – Il Messina Volley apre il 2026 con un importante impegno in trasferta contro la Futura Volley di Santa Teresa. Il match, che si disputerà giovedì 15 gennaio a partire dalle 19.30 nella Palestra Comunale Bucalo della cittadina jonica, è valevole come 10ª giornata del campionato di Serie C femminile. Entrambe le compagini sono in piena zona play-off e sicuramente si daranno battaglia in un incontro che si preannuncia di altissimo livello.

“E’una partita che attendiamo – presenta il match la centrale peloritana Sara Arena – e sicuramente sarà di spicco, con giocatrici di esperienza e dunque non sarà semplice affrontarle. Il 2025 si è chiuso con un trend positivo ed è quello che cercheremo di portare avanti anche in questo nuovo anno. Certamente adesso comincia una parte di campionato più complicata, questo non ci scoraggia ma questo fa si che aumenteremo la nostra concentrazione soprattutto in palestra. Attualmente ci sono quattro squadre posizionate per il raggiungimento dei play-off, ma bisogna prima superare diverse gare complicate per ottenere questo traguardo”.