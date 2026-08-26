 Il Messina Volley piazza il colpo Marta Radicella in attacco

Il Messina Volley piazza il colpo Marta Radicella in attacco

Simone Milioti

Il Messina Volley piazza il colpo Marta Radicella in attacco

Tag:

mercoledì 26 Agosto 2026 - 16:30

La posto 4 palermitana classe 2007 ha già esordito in B2 a 14 anni ed è stata selezionata nel 2022 per il Trofeo delle Regioni: "Felice di aver scelto il Messina Volley" ha dichiarato

MESSINA – Il Messina Volley piazza un colpo in attacco ufficializzando l’arrivo in maglia giallo-blu della forte schiacciatrice Marta Radicella. Continua a prendere forma la squadra diretta da Marcela Nielsen, che parteciperà al prossimo campionato nazionale di Serie B2, grazie agli ingaggi di Claudia Puglisi e Milly Apruti ed alle riconferme della stessa schiacciatrice italo-argentina e di Giulia Mondello, Miriam Colombrita e Barbora Basile.

Chi è Marta Radicella

La banda palermitana, classe 2007, muove i primi passi nella Palma Team Volley (Altavilla Milicia) per poi, dal 2019, vestire la maglia del Volley Palermo, disputando i campionato di Serie D e C. Sempre con la maglia palermitana esordisce in Serie B2 all’età di 14 anni. Nel 2022 partecipa al Trofeo delle Regioni nella rappresentativa FIPAV della Sicilia e si trasferisce a Catania fra le fila della WeKondor. In maglia etnea raggiunge le finali nazionali under 16 e due volte under 18, disputando contestualmente i campionati di Serie C e B2. Nel 2023 e 2024 prende parte al Global Challenge in Croazia con il Club Italia del Sud, rappresentativa nazionale giovanile della FIPAV. Sempre in Serie B2 veste la maglia dell’Alus Mascalucia, raggiungendo i play-off promozione, e nella passata stagione, in Serie C, ha disputato la finale play-off nel Teams Volley Catania.

Le sue prime parole in maglia Messina Volley

“Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Messina Volley – dichiara il nuovo attaccante giallo-blu –. Arrivo in questa squadra con tanta voglia di mettermi in gioco, conoscere le mie compagne e vivere al meglio questa stagione. Fin dai primi contatti ho avuto un’ottima impressione della società e sono felice di avere scelto il Messina Volley per questa nuova esperienza. Credo ci siano tutte le condizioni per lavorare bene e crescere sia individualmente che come squadra”.

Circa il campionato ha aggiunto: “Penso sarà una stagione molto stimolante e competitiva, anche considerando la presenza di diverse squadre della provincia di Messina. Sarò sicuramente bello affrontare realtà vicine e vivere un campionato ricco di sfide, che spero possa regalarci tante emozioni e tanto divertimento.”       

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Produce grano a Santo Stefano e pasta a Roccavaldina: l’impresa “agroecologica” di Nino Crupi VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Messina, stadio Celeste omologato: la Lnd dà l’ok per Eccellenza e partite notturne
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED