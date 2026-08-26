Il Messina Volley piazza il colpo Marta Radicella in attacco

La posto 4 palermitana classe 2007 ha già esordito in B2 a 14 anni ed è stata selezionata nel 2022 per il Trofeo delle Regioni: "Felice di aver scelto il Messina Volley" ha dichiarato

MESSINA – Il Messina Volley piazza un colpo in attacco ufficializzando l’arrivo in maglia giallo-blu della forte schiacciatrice Marta Radicella. Continua a prendere forma la squadra diretta da Marcela Nielsen, che parteciperà al prossimo campionato nazionale di Serie B2, grazie agli ingaggi di Claudia Puglisi e Milly Apruti ed alle riconferme della stessa schiacciatrice italo-argentina e di Giulia Mondello, Miriam Colombrita e Barbora Basile.

Chi è Marta Radicella

La banda palermitana, classe 2007, muove i primi passi nella Palma Team Volley (Altavilla Milicia) per poi, dal 2019, vestire la maglia del Volley Palermo, disputando i campionato di Serie D e C. Sempre con la maglia palermitana esordisce in Serie B2 all’età di 14 anni. Nel 2022 partecipa al Trofeo delle Regioni nella rappresentativa FIPAV della Sicilia e si trasferisce a Catania fra le fila della WeKondor. In maglia etnea raggiunge le finali nazionali under 16 e due volte under 18, disputando contestualmente i campionati di Serie C e B2. Nel 2023 e 2024 prende parte al Global Challenge in Croazia con il Club Italia del Sud, rappresentativa nazionale giovanile della FIPAV. Sempre in Serie B2 veste la maglia dell’Alus Mascalucia, raggiungendo i play-off promozione, e nella passata stagione, in Serie C, ha disputato la finale play-off nel Teams Volley Catania.

Le sue prime parole in maglia Messina Volley

“Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Messina Volley – dichiara il nuovo attaccante giallo-blu –. Arrivo in questa squadra con tanta voglia di mettermi in gioco, conoscere le mie compagne e vivere al meglio questa stagione. Fin dai primi contatti ho avuto un’ottima impressione della società e sono felice di avere scelto il Messina Volley per questa nuova esperienza. Credo ci siano tutte le condizioni per lavorare bene e crescere sia individualmente che come squadra”.

Circa il campionato ha aggiunto: “Penso sarà una stagione molto stimolante e competitiva, anche considerando la presenza di diverse squadre della provincia di Messina. Sarò sicuramente bello affrontare realtà vicine e vivere un campionato ricco di sfide, che spero possa regalarci tante emozioni e tanto divertimento.”

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