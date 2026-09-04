Il Messina Volley porta Elena De Luca in prima squadra

L'opposto classe 2008 è cresciuta nel vivaio della società gialloblu

MESSINA – Il Messina Volley ufficializza l’approdo in prima squadra dell’opposto Elena De Luca, classe 2008. La giovane atleta peloritana è cresciuta nel vivaio giallo-blu, disputando campionati di seconda e prima divisione e, nella scorsa stagione, è stata convocata da coach Marcela Nielsen per le gare play-off promozione di Serie C. Inoltre ha partecipato al torneo internazionale under 18 a Lepanto in Grecia nel 2024.

De Luca rappresenta uno degli obiettivi della società del direttore generale Pietro Fazio, che si basa sul crescere giovani talenti da poter fare debuttare il prima squadra. “Sono felice per la grande opportunità che la società mi sta concedendo – dichiara l’atleta messinese – Passione ed entusiasmo mi permetteranno di affrontare le difficoltà di una ragazza che per la prima volta si trova a partecipare ad un campionato di questo livello. Con la consapevolezza però che questa nuova avventura mi permetterà di crescere tantissimo sotto il profilo sportivo e umano”.