Il Messina Volley ufficializza l’arrivo delle centrali Pecoraro e Runci

MESSINA – Il Messina Volley ufficializza due nuovi innesti nel settore delle centrali e continua il suo avvicinamento al Campionato di Serie C femminile. Infatti a vestire la maglia giallo-blu saranno le giovani Giulia Pecoraro (classe 2006) e Giorgia Runci (classe 2004). Pecoraro arriva in presetito dal Team Volley Messina ed, in precedenza, ha vestito anche la maglia del Mondo Giovane. Runci ha disputato diversi campionati fra le fila della Pallavolo Messina e della Libertas Unrra Messina.

“Sono molto contenta di essermi unita a questa squadra – dichiara Pecoraro – team che si presenta unito e competitivo. Mi sto trovando molto bene e non vedo l’ora di cominciare questa stagione, che sicuramente si presenterà impegnativa ma che darà le sue soddisfazioni”.

“Per me è stato un salto vero e proprio – commenta Runci – in quanto vengo da serie inferiori e dunque rilsulta molto emozionante vestire questa maglia. Sarà un cambiamento impegnativo e per questo sono molto contenta”.

