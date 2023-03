Il messinese Antonio Mazzeo nell'Osservatorio contro la "militarizzazione delle scuole" - Tempostretto

La presentazione nella sala stampa della Camera dei deputati: in discussione la presenza militare nella scuola pubblica

Al via l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. Si è tenuta a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati, su proposta della parlamentare Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi-Sinistra), la presentazione dell’Osservatorio. Tra gli interventi, quello del messinese Antonio Mazzeo, docente e impegnato da molti anni sui temi del pacifista. I firmatari “si prefiggono una decisa e costante attività di denuncia del processo di militarizzazione rilevato da qualche tempo in seno alla scuola nel nostro Paese. Un’attività di monitoraggio già avviata e compiuta anche attraverso una serie di convegni organizzati dal Cesp (Centro Studi per la Scuola Pubblica)”.

Per i componenti dell’Osservatorio, non è oppportuno un rapporto stretto tra “la scuola pubblica (istituti di ogni ordine e grado) e le forze armate, italiane e statunitensi”. In particolare, viene contestata la presenza considerata eccessiva di “militari a scuola per svolgere corsi di vario tipo, dallo sport alle lingue straniere o anche per l’orientamento scolastico degli studenti prossimi al diploma”.

All’incontro con la stampa erano presenti pure Mariella Setzu, Cobas Scuola Cagliari; Rosa Siciliano, – direttrice editoriale di “Mosaico di Pace”, e Michele Lucivero, giornalista, docente Cesp-Cobas Scuola Bari e due studenti di un liceo della provincia di Roma.

