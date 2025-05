Il messinese Artemisia trionfa in doppio al Te di Pescara

Il tennista velino seguito dal maestro Ricciardo impegnato nella tappa del circuito Tennis Europe under 14 ha riportato il successo in doppio con Scalese

Arrivano soddisfazioni da due giovani tennisti del sud Italia Matteo Artemisia e Gennaro Scalese, i due al secondo torneo insieme in doppio, dopo aver vinto il “Next Gen” a Benevento, proseguono la loro striscia vincente e trionfano nel seconda categoria doppio Under 14 di Pescara. I due erano impegnati sia in singolare che in doppio appunto nel torneo “Tennis Europe Pescara”.

Per il velino Artemisia seguito dal maestro Paolo Ricciardo è la seconda apparizione in un Te in seguito all’impegno di Tirana un grado 3, in quell’occasione conquistando due punti Artemisia è riuscito ad accedere alle qualificazioni a Pescara un grado 2 in singolare dove superando due avversari è entrato nel tabellone principale cedendo al primo turno all’abruzzese Torrieri. Per Gennaro Scalese, seguito dal maestro Sandro Scalese e tesserato per lo Sporting Stelle del Sud di Reggio Calabria è arrivata anche la vittoria in singolare in finale contro Grant.

Maggiori soddisfazioni sono arrivate per il peloritano nel doppio in coppia con il giovane collega calabrese . I due hanno superato Grant/Piazzolla al primo turno in una sfida decisa al tiebreak decisivo. Nel secondo turno giocato, i quarti di finale, hanno superato la coppia numero uno del seeding Carroccio/Oovostgel fornendo una grande prestazione, in semifinale battuta la coppia Romano/Aragona. In finale altra vittoria al tiebreak del terzo, conquistando in rimonta il trofeo, contro la coppia numero 2 Bari/Basilone.