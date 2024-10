Il messinese Cristian Molonia impegnato nella Coppa Comen a Cipro

Per il nuotatore classe 2009 categoria Ragazzi prestigiosa convocazione in Nazionale. Il fratello vince il circuito sprint del Gp Sicilia

Cristian Molonia è l’unico messinese dei tre siciliani e undici azzurri convocati dal Ct Roberto Marinelli alla Mediterranean Open Water Swimming Cup in corso oggi e domani a Cipro alla Vrissi Beach d Protaras. Il nuotatore dell’Unime, nato nel 2009, rientra nella categoria A (14-15 anni) e ha disputato questa mattina la 5 km in quella che tra gli addetti al lavori viene semplicemente chiamata Coppa Comen. Il peloritano ha chiuso in nona posizione in 1h12’45” a circa dieci minuti dal vincitore della prova e connazionale Francesco Esposito. Domani in programma la staffetta mista 4×1,25 km durante la quale Molonia potrebbe essere nuovamente in acqua.

Per Cristian la convocazione è stata la realizzazione di un sogno. Un momento molto emozionante anche perché nei mesi scorsi ha avuto un brutto incidente con lo scooter ed è stato fermo per settimane. In questo momento, anche se ha ripreso a nuotare, sta ancora recuperando e facendo fisioterapia per superare il problema al braccio. “L’obiettivo era di rappresentare al meglio la nazionale – racconta il tecnico Diego Santoro – il risultato importante è stato riuscire a recuperare e onorare l’impegno. La prestazione è poco valutabile viste le condizioni, ma ha dato un’importante risposta su quanta testa abbia e sulla volontà che ha di fare bene”.

Si tratta di un bel riconoscimento per l’atleta e per la società Ssd UniMe che, oltre ad essere una certezza del nuoto in vasca a livello siciliano e nazionale, si sta affermando sempre più anche nel nuoto di fondo. Recentemente il fratello più grande di Cristian, Gabriele Molonia, è risultato primo nella classifica del circuito sprint dopo tutte le nove tappe del Gp Sicilia Openwater. Molonia, tra l’altro con una gara disputata in meno avendo preso parte solo a sei tappe, ha chiuso a 1630 punti davanti al palermitano Filippo Schifano che con sette gare ha chiuso a quota 1600 punti, terzo Giacomo Giaconia sempre Unime che con cinque gare disputate ha totalizzato 1560 punti.

Il podio finale del circuito sprint nella foto di Annamaria Mangiacasale

