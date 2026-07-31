 Dopo il crollo a Pistunina i tre feriti sono fuori pericolo

Dopo il crollo a Pistunina i tre feriti sono fuori pericolo

Alessandra Serio

Dopo il crollo a Pistunina i tre feriti sono fuori pericolo

venerdì 31 Luglio 2026 - 06:00

Aggiornamenti dalla direttrice dei soccorsi sanitari, Vittoria Saraceno, a Messina

MESSINA – “Dopo il crollo della palazzina a Pistunina abbiamo attivato la macchina della massima emergenza sin dalle prime fasi. Abbiamo allestito un presidio medico avanzato a ridosso della zona rossa. Lavoriamo in sinergia con Vigili del fuoco, Protezione civile e la Seus (Sicilia Emergenza-Urgenza sanitaria) per intervenire nell’istante esatto in cui vengono recuperati i feriti”. La direttrice dei soccorsi sanitari a Messina, Vittoria Saraceno, del 118, aggiorna con queste parole sull’attività svolta da ieri pomeriggio.

Da parte loro, Policlinico e a Piemonte hanno attivato il Peimaf (Piano di emergenza interno per il massiccio afflusso di feriti). “I tre feriti sono stati ricoverati al Policlinico di Messina e mi hanno riferito che uno di loro è stato dimesso”, spiega la dottoressa Saraceno. Nessuno dei tre desta preoccupazioni e anche chi era inizialmente in codice rosso ha visto migliorare le proprie condizioni”.

Da parte loro, i tre operai (un 26enne, un 54enne e un 58enne) lavoravano al pianterreno in un supermercato chiuso perché in fase di ristrutturazione. Al momento del crollo si trovavano nella parte esterna della struttura.

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