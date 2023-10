Il messinese Luca Massaro protagonista su Rai1 in "Imma Tataranni" - Tempostretto

L'attore messinese ha recitato un ruolo nell'episodio andato in onda lunedì sera. "Venendo dal teatro, faccio ancora fatica a riguardarmi" ci ha confidato

Attore messinese classe 1990, Luca Massaro in quest’autunno ha fatto il suo esordio in televisione. Lunedì sera ha interpretato Marcello, e non diciamo di più, nel quarto episodio della terza stagione della fortunata serie televisiva Rai “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”. Titolo dell’episodio in cui recita Luca è “Il prezzo della libertà”, diretto da Francesco Amato con la co-regia di Enrico, detto Chico, Rosati.

Il messinese, con già tanta esperienza pregressa nel teatro e poi nel cinema, in poche settimane si è ritrovato due volte sul piccolo schermo: la prima con una piccola parte in “Vita da Carlo 2”, la serie su Paramount+ diretta e interpretata da Carlo Verdone; la seconda ieri sera, quando il suo volto è stato visto su Rai1 da milioni di telespettatori.

Luca Massaro in un fermo immagine dell’episodio

Massaro: “Non sono ancora abituato a rivedermi”

“Per me recitare accanto a Vanessa Scalera (l’attrice protagonista che interpreta Imma Tataranni, ndr) è stato molto importante – spiega Luca Massaro – è una delle migliori attrici in Italia attualmente ma tutto il cast raccoglieva attori molto bravi e famosi, penso ad esempio a Carlo Buccirosso. Credo sia uno dei migliori prodotti televisivi che ci sia attualmente in televisione in Italia, scritto molto bene con ormai attori e troupe che si conoscono da anni. Infatti posso confermare che si vive un bel clima”.

“Personalmente – prosegue Massaro – riguardarmi sul grande schermo non è facile. Venendo da una formazione teatrale il non guardarmi faceva parte della mia routine attoriale. La differenza poi sta nel fatto che in teatro devi interagire con il pubblico e coinvolgerlo, mentre nel cinema devi farti guardare. Prossimi lavori? Ho fatto diverse cose che saranno in uscita prossimamente”.

I prossimi impegni sul grande schermo

Archiviata momentaneamente l’esperienza sul piccolo schermo tra i prossimi lavori in cui vedremo recitare Luca Massaro e di cui abbiamo una data c’è il prossimo film di Natale, che uscirà nelle sale il 14 dicembre, di Ficarra e Picone. Massaro non ha nascosto che è stato molto divertente lavorare con loro. Recentemente poi ha preso parte a “Il malato immaginario” di Molière con Emilio Solfrizzi, con la regia di Guglielmo Ferro.

Il suo esordio alla ribalta nazionale avvenne con Leonardo Pieraccioni nel film “Un fantastico via vai” del 2013, poi sono seguite altre parti sempre più importanti nel cinema, come è stato con “Una femmina” di Francesco Costabile premiato anche alla Berlinale. Senza mai abbandonare il teatro che l’ha visto diretto sul palco da Gabriele Lavia, un’istituzione italiana della recitazione, nel classico “I giganti della montagna” di Pirandello al teatro Eliseo di Roma.

Immagine in evidenza di Danilo Currò

Articoli correlati