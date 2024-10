Il meteo “spaventa” Giochi Senza Quartiere: attività al PalaRescifina e alla scuola Da Vinci

A causa delle previsioni avverse, seconda e prima municipalità hanno deciso di spostare tutto in luoghi al chiuso

MESSINA – Le attività di Giochi senza Quartiere 2024 previste per la giornata di sabato 19 ottobre, con protagoniste la prima e la seconda municipalità, saranno spostate in luoghi al chiuso. Lo ha deciso l’organizzazione, a causa delle condizioni metereologiche avverse previste per il weekend. E così sabato alle 10 la seconda municipalità sarà impegnata al PalaRescifina, con accesso dall’ingresso secondario. La prima, invece, si sposterà nel pomeriggio, dalle 16, alla scuola Leonardo Da Vinci di Ponteschiavo.