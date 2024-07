Il Milazzo saluta mister Venuto e accoglie Angelo Bognanni in panchina

Il progetto sportivo ha trovato nuovi soci e proseguirà, nel ripartire in vista della prossima stagione un cambio di guida tecnica

MILAZZO – Le nuvole cupe sulla società mamertina sono state spazzate via. Qualche settimana fa la società aveva chiesto aiuto, con i suoi tifosi a schierarsi immediatamente e a sensibilizzare interventi di amministratori e investitori. Lo stesso assessore allo sport del comune di Milazzo, Antonio Nicosia, aveva rassicurato che tutto era sotto controllo e infatti nei giorni scorsi la società ha diramato quanto segue: “Il progetto sportivo avviato un anno fa avrà un seguito. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’ingresso di nuovi soci all’interno della società, figure che contribuiranno al rafforzamento del nostro sodalizio. Un particolare ringraziamento va anche all’amministrazione comunale per il supporto dato”.

Bognanni nuovo allenatore del Milazzo

Così in casa Milazzo si comincia a pensare alla nuova stagione e subito c’è stato un avvicendamento in panchina. Salutato infatti mister Antonio Venuto e il suo staff la proprietà ha dato notizia di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra ad Angelo Bognanni. Il nuovo tecnico ha trascorso l’ultima stagione alla Supergiovane Castelbuono, formazione con cui ha raggiunto la finale di Coppa Italia Eccellenza oltre che un sesto posto nel Girone A siciliano.

Bognanni in passato nello stesso campionato ha guidato anche Nissa e Geraci, accumulando esperienza anche sulle panchine delle varie Atletico Gela, Atletico Caltanissetta e Serradifalco. Il nuovo tecnico mamertino, attualmente a Coverciano dove sta frequentando il corso di allenatore Uefa A, ha commentato così l’inizio della sua nuova avventura: “Sono onorato di aver ricevuto la chiamata del Milazzo. Si tratta di una grande opportunità e sono felice di essere in questa grande piazza. Ringrazio la società per la fiducia, ci aspetta una stagione molto importante e vogliamo rendere felici i nostri tifosi. Forza Milazzo”.

Ai saluti mister Venuto e Matinella

La SS Milazzo in tutte le sue componenti, prima di annunciare il nuovo allenatore, ha ringraziato Antonio Venuto e il suo staff per il lavoro svolto nella stagione sportiva 2023-2024, conclusa con la finale playoff nel torneo di Eccellenza. Il tecnico ha scritto la storia del Milazzo, con cui ha raccolto 186 panchine nel corso della propria carriera. Venuto inoltre è stato il primo allenatore a guidare i mamertini in un campionato professionistico nella stagione 2010-2011, culminata con il piazzamento al terzo posto in C2 e il raggiungimento delle semifinali play-off.

Una cavalcata quella che era cominciata nell’annata 2008-2009 con la vittoria del campionato di Eccellenza, seguita dal successo raccolto anche in Serie D nella stagione seguente. Le strade di Venuto e del Milazzo però si separeranno, visto che le parti non hanno trovato l’accordo per proseguire insieme nella stagione 2024-2025.

La società ringrazia anche Santo Matinella, che ha lasciato un segno indelebile da calciatore e che non ricoprirà più il ruolo di direttore sportivo. Al momento l’incarico rimasto vacante è stato assunto ad interim dal presidente Mauro Versaci, in attesa della nomina del nuovo ds.