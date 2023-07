Il Milazzo si prepara alla prossima stagione in Eccellenza - Tempostretto

Antonio Venuto in panchina, Matinella è il nuovo ds e il primo colpo in entrata è Davide Dama, difensore nato a Milazzo: "Difenderò la maglia della mia città"

MILAZZO – La società Ss Milazzo dopo aver annunciato Mauro Versaci nuovo presidente si è messa al lavoro per la prossima stagione di Eccellenza. Come già lo scorso anno dovrebbe giocare nel girone B che raccoglie tutte le messinesi, ma manca ancora l’ufficialità con la pubblicazione dei gironi. Intanto ci si muove sul mercato, Davide Dama è il primo acquisto di Matinella (i due nell’immagine in evidenza).

Nel frattempo il primo annuncio è stato quello del tecnico Antonio Venuto che per la sesta volta in carriera sarà alla guida dei rossoblu. Nell’ultima stagione, Venuto ha condotto i mamertini fino alla salvezza nel torneo di Eccellenza. Il classe ’61, inoltre, è divenuto uno degli allenatori più longevi nella storia del Milazzo. Il 2 aprile 2022, in occasione della vittoriosa trasferta di Lentini contro la Leonzio, Venuto ha raggiunto il traguardo delle 150 panchine rossoblu.

Mercato affidato all’ex Matinella

Confermato il tecnico la società ha affidato l’incarico di direttore sportivo a Santo Matinella. Il classe 1976 fino allo scorso anno era un giocatore del Milazzo e ora sarà dirigente: “Sono entusiasta per questa nuova avventura. Dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno, in questa stagione punteremo ad un piazzamento migliore. Magari nella griglia play-off, dato che saremo più strutturati”.

Davide Dama primo acquisto

La prima mossa di Matinella è stata l’acquisizione delle prestazioni sportive di Davide Dama, difensore classe 2001 milazzese, per lui sarà la prima volta in assoluto con la maglia della sua città. Può vantare oltre cento presenze in Serie D avendo giocato con Città di Messina, Licata, Città di Sant’Agata e Gozzano.

Nell’ultima stagione ha giocato a Paternò, sul suo trasferimento ha detto: “Sono milazzese e andavo sempre in gradinata a sostenere la mia squadra. Adesso che ho avuto l’occasione di poterci giocare non ci ho pensato due volte. Difenderò la maglia della mia città e chiederò ai tifosi di seguirci sempre nel bene e nel male”.