La spiaggia del Ringo si allarga. I pescatori: “Dateci un’area vicina” VIDEO

Nei prossimi giorni il censimento delle barche e poi la rimozione delle carcasse

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Pescatori, diportisti e proprietari di barche hanno incontrato le istituzioni sulla spiaggia del Ringo. C’erano il sindaco Federico Basile e l’assessore Francesco Caminiti, il presidente della V Municipalità Raffaele Verso e il comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina, ma anche il comandante della Capitaneria di Porto Francesco Terranova e rappresentanti dell’Autorità di sistema portuale, che è titolare dell’area. Un incontro con tutte le parti coinvolte per stabilire come e di quanto allargare la zona balneabile.

Prima il censimento delle barche e poi la rimozione di quelle abbandonate

Lo scorso anno la prima svolta per questa “nuova” spiaggia del centro città. L’amministrazione era riuscita ad ottenere 150 metri per la libera fruizione, e li aveva attrezzati con docce, pedane e cestini per i rifiuti. Lo stesso verrà fatto nelle prossime settimane, ma aggiungendo qualche metro in più. L’intenzione era di raddoppiare lo spazio, ma non si sa ancora esattamente di quanti metri si riuscirà ad allargarsi. Si potrà stabilire dopo il censimento delle barche esistenti. I pescatori sono stati invitati a censire la propria imbarcazione e sembrerebbero tutti disposti a farlo. Dopodiché si procederà con la pulizia della spiaggia e la rimozione delle carcasse rimaste (operazione che era già stata fatta l’anno scorso). Verranno eliminate tutte le barche abbandonate, così si recupererà altro spazio da destinare ai cittadini.

Le voci dei pescatori del Ringo

Abbiamo ascoltato Francesco De Francesco e Vincenzo Tricomi, due pescatori della zona. Ecco quali sono le loro richieste e preoccupazioni. Vedi la gallery fotografica 👇🏻